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27 сентября 2017, 12:49



У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.

Первым городом новой образовательной программы станет Норильск. В рамках образовательной программы в Норильске пройдут следующие мероприятия: - мастер-класс для молодых исполнителей; - с 3 по 5 октября на базе колледжа искусств г. Норильска пройдет трехдневный мастер-класс по классическому и современному танцу от куратора конкурса молодых хореографов CONTEXT. Diana Vishneva, заслуженной артистки России и педагога-репетитора Большого театра Анастасии Яценко. Срок подачи заявки: до 27 сентября. Количество участников ограниченно. Требования к участникам: возраст от 14 лет, наличие базового уровня классического танца. 5 октября колледж искусств посетит Диана Вишнёва, которая лично наградит лучшего участника мастер-классов стажировкой в своей танцевальной студии Context Pro в Санкт-Петербурге. Студия Context Pro - новый проект фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой. Context Pro призвана поддерживать и осуществлять основные миссии фонда: повышение доступности балетного искусства для различных слоев общества, его популяризация, создание новых балетных проектов, помощь детям и ветеранам сцены. Студия станет первым танцевальным пространством в Петербурге, объединяющим профессиональных артистов балета и широкую аудиторию, желающую стать ближе к танцевальному искусству.

Просмотров:180 С 3 по 5 октября в Норильске пройдет специальная образовательная программа международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana VishnevaФестиваль CONTEXT. Фестиваль имеет яркую историю поддержки и развития восходящих талантов современной хореографии в России. Владимир Варнава, Константин Кейхель, Лилия Бурдинская, Ольга Васильева. Эти и другие молодые хореографы начали и продолжают блестящую международную карьеру после победы на конкурсе CONTEXT. Diana Vishneva. Теперь эти имена можно увидеть среди лауреатов и жюри ведущих театральных премий, а их работы ежегодно пополняют репертуар крупных музыкальных театров России и мира. В рамках своего первого юбилея фестиваль расширяет географию и масштаб своей образовательной деятельности и начинает специальную региональную программу по поддержке молодых талантов современной хореографии. Реализация данной уникальной для фестиваля программы стала возможна благодаря поддержке стратегического партнера фестиваля — компании «Норникель».Первым городом новой образовательной программы станет Норильск.В рамках образовательной программы в Норильске пройдут следующие мероприятия:- мастер-класс для молодых исполнителей;- с 3 по 5 октября на базе колледжа искусств г. Норильска пройдет трехдневный мастер-класс по классическому и современному танцу от куратора конкурса молодых хореографов CONTEXT. Diana Vishneva, заслуженной артистки России и педагога-репетитора Большого театра Анастасии Яценко. Срок подачи заявки: до 27 сентября. Количество участников ограниченно. Требования к участникам: возраст от 14 лет, наличие базового уровня классического танца.5 октября колледж искусств посетит Диана Вишнёва, которая лично наградит лучшего участника мастер-классов стажировкой в своей танцевальной студии Context Pro в Санкт-Петербурге.Студия Context Pro - новый проект фонда содействия развитию балетного искусства Дианы Вишнёвой. Context Pro призвана поддерживать и осуществлять основные миссии фонда: повышение доступности балетного искусства для различных слоев общества, его популяризация, создание новых балетных проектов, помощь детям и ветеранам сцены. Студия станет первым танцевальным пространством в Петербурге, объединяющим профессиональных артистов балета и широкую аудиторию, желающую стать ближе к танцевальному искусству.