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27 сентября 2017, 13:09



Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.

Накануне замглавы ведомства Валерий Окулов отметил, что до вступления в силу правил провоза багажа будет действовать их старая редакция. Устанавливается нижний порог ограничения веса ручной клади — 5 килограммов, а верхний порог каждая авиакомпания уже будет определять сама. Расширяется и перечень вещей, которые можно перевозить в ручной клади: складные детские коляски, ходунки для инвалидов, портфели. Если вес ручной клади превысит норму, то пассажира попросят сдать свои вещи в багаж. По словам Окулова, если пассажир при покупке билетов оплатил провоз багажа в багажном отделении, но по факту улетает только с ручной кладью, то ранее уплаченную сумму авиаперевозчик ему вернёт. Когда законопроект о бесплатном провозе багажа рассматривал Совет Федерации, то против принятия документа вступил Комитет по конституционному законодательству. Его глава Андрей Клишас тогда отметил, что реализация закона создаст условия для формирования и оперирования сегмента низкобюджетных авиакомпаний. Однако создание правовых условий для этого без закрепления статуса таких авиакомпаний может привести к злоупотреблениям, поскольку пассажиры могут и не знать о невозможности провоза минимального бесплатного багажа по выбранному ими тарифу. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что у палаты нет «оснований отклонять проект с созданием согласительной комиссии». По ее мнению, закон «дает право» покупать билеты «дешевле» тем гражданам, которые летят без багажа.

Просмотров:167 Сегодня Совет Федерации на пленарном заседании планирует рассмотреть новые правила провоза ручной клади в салоне самолёта. Об этом сообщает пресс-служба СФ. Изменения, которые сейчас проходят последние стадии согласования в правительстве, должны выступить в силу в середине октября. Напомним, что изменения в Воздушный кодекс РФ в части провоза багажа для пассажиров с невозвратными билетами уже работают. Они вступили в силу в сентябре. Доклад сделает представитель Минтранса.Накануне замглавы ведомства Валерий Окулов отметил, что до вступления в силу правил провоза багажа будет действовать их старая редакция. Устанавливается нижний порог ограничения веса ручной клади — 5 килограммов, а верхний порог каждая авиакомпания уже будет определять сама. Расширяется и перечень вещей, которые можно перевозить в ручной клади: складные детские коляски, ходунки для инвалидов, портфели. Если вес ручной клади превысит норму, то пассажира попросят сдать свои вещи в багаж. По словам Окулова, если пассажир при покупке билетов оплатил провоз багажа в багажном отделении, но по факту улетает только с ручной кладью, то ранее уплаченную сумму авиаперевозчик ему вернёт. Когда законопроект о бесплатном провозе багажа рассматривал Совет Федерации, то против принятия документа вступил Комитет по конституционному законодательству. Его глава Андрей Клишас тогда отметил, что реализация закона создаст условия для формирования и оперирования сегмента низкобюджетных авиакомпаний. Однако создание правовых условий для этого без закрепления статуса таких авиакомпаний может привести к злоупотреблениям, поскольку пассажиры могут и не знать о невозможности провоза минимального бесплатного багажа по выбранному ими тарифу.Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда заявила, что у палаты нет «оснований отклонять проект с созданием согласительной комиссии». По ее мнению, закон «дает право» покупать билеты «дешевле» тем гражданам, которые летят без багажа.