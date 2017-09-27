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27 сентября 2017, 15:14



В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера».

«Парижская опера» - французско-швейцарская документальная лента режиссера Жана-Стефана Брона о жизни, которая кипит за стенами Парижской оперы. Картина была удостоена на Московском международном кинофестивале серебряного «Святого Георгия» как «Лучший документальный фильм». Фильм представит директор Центра документального кино (Москва). На показе будет присутствовать основатель и идейный вдохновитель фестиваля Диана Вишнева. Режиссер - Жан-Стефан Брон, фильм идет на французском языке с русскими субтитрами. Аудитория 18+. Продажа билетов начнется 28 сентября, справки по телефону 46-23-50.

Просмотров:129 Премьера состоится 5 октября в 19.00 в рамках Международного фестиваля современной хореографии CONTEXT. Diana Vishneva в городе Норильске.«Парижская опера» - французско-швейцарская документальная лента режиссера Жана-Стефана Брона о жизни, которая кипит за стенами Парижской оперы. Картина была удостоена на Московском международном кинофестивале серебряного «Святого Георгия» как «Лучший документальный фильм». Фильм представит директор Центра документального кино (Москва). На показе будет присутствовать основатель и идейный вдохновитель фестиваля Диана Вишнева.Режиссер - Жан-Стефан Брон, фильм идет на французском языке с русскими субтитрами. Аудитория 18+.Продажа билетов начнется 28 сентября, справки по телефону 46-23-50.