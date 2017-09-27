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27 сентября 2017, 16:02

Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.


В этот день воспитатели и весь персонал детских садов были окружены особой любовью и вниманием. В 97-м саду «Светлица» прошел спортивный марафон между воспитателями и родителями. Папы и мамы отпраздновали победу песнями под гитару, а малыши из хореографического кружка «Непоседы» порадовали зрителей танцем лягушат. Юные таланты из детсада «Улыбка» пели песни, читали стихотворения. Пришли поздравить сотрудников дошкольного учреждения фехтовальщики ДЮСШ № 3 с номером «Бой султанчиков». С веселыми частушками на сцене выступили родители, а детишки перевоплотились на время в добрых нянечек и поваров. Группа «Звездочки» из первого детсада подарила воспитателям танец «Хакасия – наш край!» под руководством инструктора Екатерины Донцовой. Танец выбран не случайно, поскольку в дружных рядах воспитателей немало приехавших в Норильск из Республики Хакасия.

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    Список новостей

 27 сентября 2017 
18:02   Норильский клуб авторской песни продолжает представлять творчество местных бардов. 17:31   Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20   В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами. 16:25   Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
16:08   Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой. 16:02   Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.
15:14   В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера». 13:09   Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49   У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. 12:33   На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.
12:24   "Норникель" и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу. 12:15   Cотрудникам правительства Красноярского края назвали имя нового губернатора.

 26 сентября 2017 
18:38   Благодаря хорошей работе сотрудников ГИБДД за этот год количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало меньше на 40 процентов. 18:09   В канун Дня пожилого человека 20 жителей Дудинки преклонного возраста побывали на экскурсии в Норильске.
17:29   Норильчане смогут задать насущные вопросы представителям системы здравоохранения на очередной встрече. 17:21   «Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт.
16:54   Водительский стаж женщины, допустившей ДТП на кайеркакнской трассе, насчитывает два дня. 16:13   На базе талнахского спортивного комплекса на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес-центр «Радуга».
15:21   Прибавка в три миллиарда. Депутаты ЗС края готовятся к сессии. 14:51   Трудовые отряды старшеклассников подвели итоги трудового лета.
14:38   Больше половины норильских выпускников 9-х классов - 62%, - получившие среднее образование в этом году, остались в школах и благополучно пошли в 10-е классы. 14:36   Норильчане приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «Стратегия развития мини-футбола в регионе», который прошел в подмосковном курорт-парке «Союз».
13:52   При Пенсионном фонде России создан Общественный совет. 12:50   Норильская тхэквондистка Полина Никуличева стала чемпионкой Сибирского федерального округа в своей весовой категории.
12:15   Глава Норильска Ринат Ахметчин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. 12:03   Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта вернулся на Таймыр.
11:53   24 сентября в библиотеке семейного чтения № 3 для ребят 8-13 лет открылся новый клуб «Классная компания». 11:46   Из-за аварии на трассе Норильск - Кайеркан в больнице оказались четыре человека.

 25 сентября 2017 
16:28   В Красноярском крае появятся учебники на языках народов Севера. 16:13   Уроженец Норильска, брат лидера «Христианского государства», задержан из-за «Матильды».
15:57   Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского. 15:43   Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».
15:19   На строящийся в Норильске храм установили купол и крест. 13:58   У норильских коммунистов новый лидер.
13:51   На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать. 13:42   Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.
13:26   В России может появиться тринадцатая пенсия. 13:04   Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.
12:56   В столице Таймыра со следующей недели начнет работу МедiaШкола «Аиф». 12:55   Источник в правительстве категорично опровергает отставку губернатора Толоконского.
12:43   Банк ВТБ получил немного таймырских полиметаллов "Русской платины". 11:36   «Через годы, через расстояния…» - с таким названием 27 сентября в 18.30 в музее Норильска откроется выставка из фондов музея и архива клуба туристов «Таймыр».

 22 сентября 2017 
17:39   Приход скоростного интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом. 17:28   Владимир Потанин: "С технологией реализации масштабной экологической инициативы в компании определятся в конце года".
15:03   Представители Норильской епархии приняли участие в педагогической конференции на Таймыре. 14:14   В семейном клубе «Терем-теремок», который создан при норильской женской консультации, благодаря гранту появится новое сенсорное оборудование «Игрёнок».
14:05   130 таймырцам оказана единовременная адресная материальная помощь. 13:50   В связи с праздником «Норильск в Сети», который состоится сегодня в 18.00 на Комсомольской площади, с 15.00 Ленинский проспект будет перекрыт.
12:16   Вчера, 21 сентября, на ТОФ произошел пожар. Люди, к счастью, не пострадали.

 21 сентября 2017 
17:55   В Красноярске пройдет всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.




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