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27 сентября 2017, 16:02



Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.



Просмотров:124 В этот день воспитатели и весь персонал детских садов были окружены особой любовью и вниманием. В 97-м саду «Светлица» прошел спортивный марафон между воспитателями и родителями. Папы и мамы отпраздновали победу песнями под гитару, а малыши из хореографического кружка «Непоседы» порадовали зрителей танцем лягушат. Юные таланты из детсада «Улыбка» пели песни, читали стихотворения. Пришли поздравить сотрудников дошкольного учреждения фехтовальщики ДЮСШ № 3 с номером «Бой султанчиков». С веселыми частушками на сцене выступили родители, а детишки перевоплотились на время в добрых нянечек и поваров. Группа «Звездочки» из первого детсада подарила воспитателям танец «Хакасия – наш край!» под руководством инструктора Екатерины Донцовой. Танец выбран не случайно, поскольку в дружных рядах воспитателей немало приехавших в Норильск из Республики Хакасия.