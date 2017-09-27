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27 сентября 2017, 16:08



Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой.

Сам же марафон «АрктикPRO» состоит из трех этапов: онлайн-викторина, "Заполярный технодром" и "Зимняя научно-техническая школа". «АрктикPRO» проводится в регионах, где расположены предприятия «Норникеля»: в Норильске и Дудинке, Мончегорске и Печенгском районе Мурманской области. В этом году впервые принять участие в нем смогут школьники из города Читы Забайкальского края. Научно-технический марафон является частью благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и проводится с 2014 года. За три года участниками марафона стали более 1500 школьников из Норильска и Дудинки, Мурманска и Мончегорска, Заполярного и Никеля.

Просмотров:129 Марафон стартовал в Молодежном центре с интеллектуального турнира «Полюс IQ». Встреча прошла в формате телеклуба «Что? Где? Когда?», где команды представителей от каждой школы отвечали на вопросы, связанные с техникой, естественными науками, инженерией и изобретательством. В дальнейшем турнир станет ежегодным, планируют организаторы, а кубок «Полюс IQ» украсит почетный стенд школы-победительницы.Сам же марафон «АрктикPRO» состоит из трех этапов: онлайн-викторина, "Заполярный технодром" и "Зимняя научно-техническая школа".«АрктикPRO» проводится в регионах, где расположены предприятия «Норникеля»: в Норильске и Дудинке, Мончегорске и Печенгском районе Мурманской области. В этом году впервые принять участие в нем смогут школьники из города Читы Забайкальского края.Научно-технический марафон является частью благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и проводится с 2014 года. За три года участниками марафона стали более 1500 школьников из Норильска и Дудинки, Мурманска и Мончегорска, Заполярного и Никеля.