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27 сентября 2017, 16:25



Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.

Отметим, что официально президент Путин пока не подписал отставку Толоконского.

Просмотров:142 О своей отставке губернатор Виктор Толоконский объявил сегодня, 27 сентября, во время закрытого заседания правительства. Напомним, слухи об отставке муссировались с конца прошлой недели. В ожидании отставки появилось много слухов о том, кто заменит Толоконского на посту. Вероятных кандидатов было пять. По информации РБК, новым губернатором края станет 40-летний руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.Отметим, что официально президент Путин пока не подписал отставку Толоконского.