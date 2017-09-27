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27 сентября 2017, 17:20



В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами.

На встрече присутствовали представители всех амбулаторно-поликлинических учреждений, свои вопросы можно было задать и руководителю Норильского территориального отдела министерства здравоохранения Кобе Кавтеладзе. На встречу собралось немного желающих. Собравшиеся горожане отмечали трудности с получением ряда медуслуг, например УЗИ, и другие. Один из присутствующих высказал пожелание медикам проявлять максимально человечное отношение к пациентам. Медработники обещали учесть это пожелание. Некоторые же присутствующие, напротив, выражали благодарность работникам медицинской отрасли за их труд. Встреча завершилась в течение получаса. Представители медобщественности предложили горожанам более активно участвовать в подобных диалогах.

Просмотров:115 На таких встречах, ставших уже традиционными, горожане могут задать интересующие вопросы о работе медицинской отрасли на территории, частные вопросы, касающиеся собственных трудностей со здоровьем.На встрече присутствовали представители всех амбулаторно-поликлинических учреждений, свои вопросы можно было задать и руководителю Норильского территориального отдела министерства здравоохранения Кобе Кавтеладзе.На встречу собралось немного желающих. Собравшиеся горожане отмечали трудности с получением ряда медуслуг, например УЗИ, и другие. Один из присутствующих высказал пожелание медикам проявлять максимально человечное отношение к пациентам. Медработники обещали учесть это пожелание.Некоторые же присутствующие, напротив, выражали благодарность работникам медицинской отрасли за их труд.Встреча завершилась в течение получаса. Представители медобщественности предложили горожанам более активно участвовать в подобных диалогах.