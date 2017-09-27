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27 сентября 2017, 17:31



Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.



Просмотров:110 Сегодня, 27 сентября, в Норильске, в Большом зале городского Центра культуры, должен был выступать уникальный творческий коллектив - хор Валаамского монастыря со своей музыкально-поэтической программой «Свет Валаама». К сожалению, из-за нелетной погоды они не смогли прилететь в наш город и в соседнюю Дудинку, так что далее, согласно гастрольной афише, певцы отправятся в Красноярск - выступать в краевой филармонии. Предыдущий концерт 26 сентября они дали в туруханском Доме культуры.