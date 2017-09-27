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27 сентября 2017, 18:02



Норильский клуб авторской песни продолжает представлять творчество местных бардов.

Прозвучат песни Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александра Розенбаума и других известных авторов. Начало концерта в 19.30.

Просмотров:103 В четверг, 28 сентября, в Малом зале городского Центра культуры споет семейная пара Мельниковых из Талнаха. Юрий и Алена - не профессиональные музыканты. Юрий, системный администратор по профессии, увлек авторской песней жену, которая трудится в одной из авиакасс. Ребята нередко выступают на городских мероприятиях, но большой сольный концерт у них впервые. Не обойдется праздник без группы поддержки: талнахский бард Алексей Газизов будет аккомпанировать, а 14-летние Оля и Юля Мельниковы, дочери-двойняшки Юрия, подыграют на срипке.Прозвучат песни Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Александра Розенбаума и других известных авторов.Начало концерта в 19.30.