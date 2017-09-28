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28 сентября 2017, 13:09



К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой выпущен почтовый конверт с оригинальной маркой.

На конверте изображены книги, а на оригинальной марке – портрет Цветаевой. Филателистическая продукция выпущена тиражом один миллион экземпляров. Конверт поступит в отделения "Почты России" по всей стране.

Просмотров:78 27 сентября в России в обращение вышел почтовый конверт с оригинальной маркой, посвященный 125-летию со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой.На конверте изображены книги, а на оригинальной марке – портрет Цветаевой. Филателистическая продукция выпущена тиражом один миллион экземпляров.Конверт поступит в отделения "Почты России" по всей стране.