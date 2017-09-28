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28 сентября 2017, 13:17



Норильские пенсионеры и инвалиды смогут стать чемпионами общероссийского интернет-конкурса.

Как сообщает сайт http://азбукаинтернета.рф/konkurs/, заявку может подать до 9 октября любой пенсионер, гражданин пожилого возраста: женщины - 55 лет и старше, мужчины - от 60 лет, а также совершеннолетние инвалиды. Главное условие - все заявители должны накануне участия в конкурсе пройти обучение компьютерной грамотности. В числе номинаций этого необычного состязания - номинации «Мои интернет-достижения», «Мой интернет-опыт», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Интернет-путешественник» и другие. Конкурс организован ПАО «Ростелеком» при поддержке Пенсионного фонда России и Российской ассоциации электронных коммуникаций. Известно, что одновременно со Всероссийским конкурсом в Красноярском крае проводится еще и региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста и инвалидов.

Просмотров:79 Начался прием работ на участие в конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету- 2017».Как сообщает сайт http://азбукаинтернета.рф/konkurs/, заявку может подать до 9 октября любой пенсионер, гражданин пожилого возраста: женщины - 55 лет и старше, мужчины - от 60 лет, а также совершеннолетние инвалиды. Главное условие - все заявители должны накануне участия в конкурсе пройти обучение компьютерной грамотности. В числе номинаций этого необычного состязания - номинации «Мои интернет-достижения», «Мой интернет-опыт», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Интернет-путешественник» и другие.Конкурс организован ПАО «Ростелеком» при поддержке Пенсионного фонда России и Российской ассоциации электронных коммуникаций. Известно, что одновременно со Всероссийским конкурсом в Красноярском крае проводится еще и региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста и инвалидов.