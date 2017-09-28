Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 сентября 2017, 13:21



Полицейские установили подростка, подозреваемого в совершении угона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщиками было установлено местонахождение похищенного транспортного средства и лица, подозреваемого в совершении преступления. Как выяснили стражи порядка, подросток, воспользовавшись тем, что автомобиль был оставлен без присмотра на длительное время, решил на нем покататься. Сейчас сотрудники полиции транспортное средство вернули владельцу. В отношении подростка собран материал и направлен в следственный комитет по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Просмотров:75 В середине сентября в дежурную часть отдела полиции № 1 отдела МВД России по г. Норильску обратился местный житель, который сообщил об угоне своего автомобиля ВАЗ-2105. Сотрудники полиции составили ориентировку на машину и передали ее всем наружным нарядам.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщиками было установлено местонахождение похищенного транспортного средства и лица, подозреваемого в совершении преступления. Как выяснили стражи порядка, подросток, воспользовавшись тем, что автомобиль был оставлен без присмотра на длительное время, решил на нем покататься. Сейчас сотрудники полиции транспортное средство вернули владельцу.В отношении подростка собран материал и направлен в следственный комитет по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.