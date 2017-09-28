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28 сентября 2017, 13:56



Дорожники в Норильске укладывали асфальт прямо в снег.

проведение работ в снег не смущает дорожных рабочих, поскольку в комментариях к посту пользователи указали, что и по другим адресам происходит то же самое. Главный инженер предприятия, ведущего укладку асфальта, на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что в настоящее время работы приостановлены. В то же время он посетовал на то, что не всегда удается выстроить конструктивный диалог с жителями и управляющими компаниями. "При укладке асфальта во дворах жилых домов мы всегда направляем в управляющие компании просьбы с целью того, чтобы они провели работу с жильцами о необходимости того, чтобы оставить площадку свободной от автомобилей. Не всегда это удается сделать в короткие сроки. Летом рабочие работают в 2 смены, то есть ночами. Да, это не всегда удобно, но когда жители решают вопросы методом физической расправы с рабочими - говорит также и об общем уровне культуры в нашем городе", - рассказал Фёдор Ерофеев.

Просмотров:62 В Сети появились фото, где видно, как дорожные работники в Норильске укладывают асфальт в снег. Автор фото указал, что все происходит во дворе дома 50 на улице Талнахской. Горожане возмутились происходящим, но, судя по всему,проведение работ в снег не смущает дорожных рабочих, поскольку в комментариях к посту пользователи указали, что и по другим адресам происходит то же самое. Главный инженер предприятия, ведущего укладку асфальта, на просьбу прокомментировать ситуацию заявил, что в настоящее время работы приостановлены. В то же время он посетовал на то, что не всегда удается выстроить конструктивный диалог с жителями и управляющими компаниями. "При укладке асфальта во дворах жилых домовмы всегда направляем в управляющие компании просьбы с целью того, чтобы они провели работу с жильцами о необходимости того, чтобы оставить площадку свободной от автомобилей. Не всегда это удается сделать в короткие сроки.Летом рабочие работают в 2 смены, то есть ночами. Да, это не всегда удобно, но когда жители решают вопросы методом физической расправы с рабочими - говорит также и об общем уровне культуры в нашем городе", - рассказал Фёдор Ерофеев.