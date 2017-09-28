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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:36 На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей.
14:16 В Красноярском крае проживают более 7,5 тыс. долгожителей.
13:56 Дорожники в Норильске укладывали асфальт прямо в снег.
13:21 Полицейские установили подростка, подозреваемого в совершении угона.
13:17 Норильские пенсионеры и инвалиды смогут стать чемпионами общероссийского интернет-конкурса.
13:09 К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой выпущен почтовый конверт с оригинальной маркой.
18:02 Норильский клуб авторской песни продолжает представлять творчество местных бардов.
17:31 Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20 В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами.
16:25 Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
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