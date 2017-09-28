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28 сентября 2017, 14:16



В Красноярском крае проживают более 7,5 тыс. долгожителей.

Из них более 7,5 тысячи – люди в возрасте 90 лет и старше. Столетний рубеж преодолели 118 жителей края – 25 мужчин и 93 женщины. Большинство долгожителей проживают в городской местности – 5622 человека, из них 80 человек – старше 100 лет. В столице края на 1 января 2017 года проживали 2882 жителя в возрасте 90 лет и старше, из них 47 человек преодолели 100-летний рубеж (6 мужчин и 41 женщина). Согласно среднему варианту прогноза Росстата (рассчитанному до 2035 года) положительным фактором, влияющим на численность края, по-прежнему будет являться миграция населения. Миграционный прирост увеличится на 76% (с 2564 человек в 2017 году до 4506 человек в 2035 году). Превышение смертности над рождаемостью ожидается с 2023 года. Гендерная структура общества изменится незначительно: доля мужчин вырастет с 46,8% до 47,7%, а доля женщин уменьшится с 53,2% до 52,3%. Статистики отмечают, что в Красноярском крае продолжится процесс демографического старения населения: увеличится доля лиц старше трудоспособного возраста с 23% до 25%, а доля лиц трудоспособного и моложе трудоспособного возраста, напротив, сократится с 57% до 56% и с 20% до 19% соответственно.

Просмотров:61 В Красноярскстате подсчитали количество долгожителей, проживающих в регионе. На 1 января 2017 года в Красноярском крае проживали 531 тысяча 227 жителей в возрасте 60 лет и старше: мужчин - 187 тысяч 480, женщин - 343 тысячи 747.Из них более 7,5 тысячи – люди в возрасте 90 лет и старше. Столетний рубеж преодолели 118 жителей края – 25 мужчин и 93 женщины. Большинство долгожителей проживают в городской местности – 5622 человека, из них 80 человек – старше 100 лет.В столице края на 1 января 2017 года проживали 2882 жителя в возрасте 90 лет и старше, из них 47 человек преодолели 100-летний рубеж (6 мужчин и 41 женщина). Согласно среднему варианту прогноза Росстата (рассчитанному до 2035 года) положительным фактором, влияющим на численность края, по-прежнему будет являться миграция населения. Миграционный прирост увеличится на 76% (с 2564 человек в 2017 году до 4506 человек в 2035 году). Превышение смертности над рождаемостью ожидается с 2023 года. Гендерная структура общества изменится незначительно: доля мужчин вырастет с 46,8% до 47,7%, а доля женщин уменьшится с 53,2% до 52,3%. Статистики отмечают, что в Красноярском крае продолжится процесс демографического старения населения: увеличится доля лиц старше трудоспособного возраста с 23% до 25%, а доля лиц трудоспособного и моложе трудоспособного возраста, напротив, сократится с 57% до 56% и с 20% до 19% соответственно.