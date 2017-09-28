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28 сентября 2017, 14:36

На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей.


На Таймыре начинается реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской (сельской) среды».
Для столицы Таймыра Дудинки в следующем году из краевого бюджета запланировано на благоустройство дворов 6,4 млн рублей и 2,3 млн рублей – на благоустройство общественных пространств. Проект предусматривает софинансирование, вторая часть финансирования – это средства горожан. Чтобы многоквартирный дом был включен в мероприятия по благоустройству дворовой территории, в первую очередь необходима инициатива самих жильцов и положительное решение собрания собственников многоквартирного дома.
Сейчас в столице Таймыра начинается проведение общих собраний собственников жилых помещений. Также создана общественная комиссия, которая будет помогать жильцам решать вопросы, касающиеся реализации проекта. Первый шаг, который необходимо сделать жителям каждого дома для благоустройства дворовой территории, – создать инициативную группу, которая организует и проведет собрание жильцов. На нем будет сформирован необходимый перечень работ.
В городских и сельских поселениях муниципального района, не включенных в реализацию проекта в 2018 году, продолжатся мероприятия по благоустройству в рамках реализации грантов «Жители – за чистоту и благоустройство».

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    Список новостей

 28 сентября 2017 
14:36   На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей. 14:16   В Красноярском крае проживают более 7,5 тыс. долгожителей.
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 27 сентября 2017 
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17:20   В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами. 16:25   Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
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15:14   В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера». 13:09   Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49   У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. 12:33   На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.
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 26 сентября 2017 
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17:29   Норильчане смогут задать насущные вопросы представителям системы здравоохранения на очередной встрече. 17:21   «Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт.
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15:21   Прибавка в три миллиарда. Депутаты ЗС края готовятся к сессии. 14:51   Трудовые отряды старшеклассников подвели итоги трудового лета.
14:38   Больше половины норильских выпускников 9-х классов - 62%, - получившие среднее образование в этом году, остались в школах и благополучно пошли в 10-е классы. 14:36   Норильчане приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «Стратегия развития мини-футбола в регионе», который прошел в подмосковном курорт-парке «Союз».
13:52   При Пенсионном фонде России создан Общественный совет. 12:50   Норильская тхэквондистка Полина Никуличева стала чемпионкой Сибирского федерального округа в своей весовой категории.
12:15   Глава Норильска Ринат Ахметчин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. 12:03   Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта вернулся на Таймыр.
11:53   24 сентября в библиотеке семейного чтения № 3 для ребят 8-13 лет открылся новый клуб «Классная компания». 11:46   Из-за аварии на трассе Норильск - Кайеркан в больнице оказались четыре человека.

 25 сентября 2017 
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15:57   Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского. 15:43   Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».
15:19   На строящийся в Норильске храм установили купол и крест. 13:58   У норильских коммунистов новый лидер.
13:51   На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать. 13:42   Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.
13:26   В России может появиться тринадцатая пенсия. 13:04   Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.
12:56   В столице Таймыра со следующей недели начнет работу МедiaШкола «Аиф». 12:55   Источник в правительстве категорично опровергает отставку губернатора Толоконского.
12:43   Банк ВТБ получил немного таймырских полиметаллов "Русской платины". 11:36   «Через годы, через расстояния…» - с таким названием 27 сентября в 18.30 в музее Норильска откроется выставка из фондов музея и архива клуба туристов «Таймыр».

 22 сентября 2017 
17:39   Приход скоростного интернета в Норильск глава Минкомсвязи назвал подвигом. 17:28   Владимир Потанин: "С технологией реализации масштабной экологической инициативы в компании определятся в конце года".




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