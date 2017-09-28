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28 сентября 2017, 14:36



На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей.

Для столицы Таймыра Дудинки в следующем году из краевого бюджета запланировано на благоустройство дворов 6,4 млн рублей и 2,3 млн рублей – на благоустройство общественных пространств. Проект предусматривает софинансирование, вторая часть финансирования – это средства горожан. Чтобы многоквартирный дом был включен в мероприятия по благоустройству дворовой территории, в первую очередь необходима инициатива самих жильцов и положительное решение собрания собственников многоквартирного дома. Сейчас в столице Таймыра начинается проведение общих собраний собственников жилых помещений. Также создана общественная комиссия, которая будет помогать жильцам решать вопросы, касающиеся реализации проекта. Первый шаг, который необходимо сделать жителям каждого дома для благоустройства дворовой территории, – создать инициативную группу, которая организует и проведет собрание жильцов. На нем будет сформирован необходимый перечень работ. В городских и сельских поселениях муниципального района, не включенных в реализацию проекта в 2018 году, продолжатся мероприятия по благоустройству в рамках реализации грантов «Жители – за чистоту и благоустройство».

Просмотров:34 На Таймыре начинается реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской (сельской) среды».Для столицы Таймыра Дудинки в следующем году из краевого бюджета запланировано на благоустройство дворов 6,4 млн рублей и 2,3 млн рублей – на благоустройство общественных пространств. Проект предусматривает софинансирование, вторая часть финансирования – это средства горожан. Чтобы многоквартирный дом был включен в мероприятия по благоустройству дворовой территории, в первую очередь необходима инициатива самих жильцов и положительное решение собрания собственников многоквартирного дома.Сейчас в столице Таймыра начинается проведение общих собраний собственников жилых помещений. Также создана общественная комиссия, которая будет помогать жильцам решать вопросы, касающиеся реализации проекта. Первый шаг, который необходимо сделать жителям каждого дома для благоустройства дворовой территории, – создать инициативную группу, которая организует и проведет собрание жильцов. На нем будет сформирован необходимый перечень работ.В городских и сельских поселениях муниципального района, не включенных в реализацию проекта в 2018 году, продолжатся мероприятия по благоустройству в рамках реализации грантов «Жители – за чистоту и благоустройство».