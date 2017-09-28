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28 сентября 2017, 15:59



Завтра, 29 сентября в 18.00, в музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода - 2017». В экспозиции представлены работы норильских фотографов, прошедшие конкурсный отбор.

«Отличительная особенность проекта «ТаймырФотоГода - 2017» - уход от субъективной оценки творчества фотографов. Важно показать коллективное лучшее, созданное на территории в течение года. Выставка в перспективе станет ежегодным ключевым фотособытием, поскольку вызвала большой интерес среди фотографов», - считают ее организаторы. В течение короткого времени на участие в выставке «ТаймырФотоГода» было подано 43 тематические фотосерии. К участию оргкомитетом отобраны самые оригинальные и качественные работы. На коллективной выставке посетителям будут представлены работы девяти норильских авторов: Дениса Кожевникова, Александра Харитонова, Александра Александрова, Владимира Егорова, Николая Щипко, Евгения Мелехова, Ольги Назаренко, Ирины Яринской и Павла Хроменкова. Среди фотосерий - циклы о городе и природе Таймыра, фоторассказ о жизни коренных малочисленных народов Севера, будни норильчан – авторский взгляд на жизнь в Заполярье. Выставка будет открыта для просмотра до 15 октября. Вход свободный.

Просмотров:169 В августе музей Норильска объявил о начале приема заявок на участие в первой фотовыставке «ТаймырФотоГода - 2017» для объединения норильского и таймырского сообществ фотографов и поддержать талантливых авторов. Для профессиональных фотографов и фотолюбителей участие в выставке – это возможность показать свое творчество широкой публике в выставочном пространстве музея.«Отличительная особенность проекта «ТаймырФотоГода - 2017» - уход от субъективной оценки творчества фотографов. Важно показать коллективное лучшее, созданное на территории в течение года. Выставка в перспективе станет ежегодным ключевым фотособытием, поскольку вызвала большой интерес среди фотографов», - считают ее организаторы.В течение короткого времени на участие в выставке «ТаймырФотоГода» было подано 43 тематические фотосерии. К участию оргкомитетом отобраны самые оригинальные и качественные работы.На коллективной выставке посетителям будут представлены работы девяти норильских авторов: Дениса Кожевникова, Александра Харитонова, Александра Александрова, Владимира Егорова, Николая Щипко, Евгения Мелехова, Ольги Назаренко, Ирины Яринской и Павла Хроменкова. Среди фотосерий - циклы о городе и природе Таймыра, фоторассказ о жизни коренных малочисленных народов Севера, будни норильчан – авторский взгляд на жизнь в Заполярье.Выставка будет открыта для просмотра до 15 октября. Вход свободный.