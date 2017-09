Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 сентября 2017, 17:02



«Норникель», UN Environment и другие экологические организации поддержали акцию по очистке Арктики от мусора.

Первой точкой экологического десанта стал левый берег Кольского залива в районе поселка Минькино. Участники привели в порядок около километра прибрежной полосы и собрали более 600 мешков (15 тонн) мусора, который тут же сортировался на пластиковые и другие отходы для дальнейшей переработки и утилизации. Помощь в организации и проведении уборки прибрежной полосы оказал «Норникель» и его дочерние структуры — Мурманский транспортный филиал и Кольская ГМК. Компания предоставила машины для вывоза собранного мусора, а также обеспечила эковолонтеров необходимым инвентарем и перчатками. «То, что происходит сегодня в Мурманске, — это часть большого всемирного опыта, попытки очистить нашу планету, — прокомментировал акцию ее участник, региональный координатор UN Environment Махир Алиев. - К тому же это связано с элементами «зеленой» экономики. Многое из того, что собирается здесь в качестве мусора, в частности, пластик и стекло, в дальнейшем после переработки может использоваться повторно». Помимо UN Environment акцию в Мурманске поддержали международные экологические организации — Ocean Unite, Plastic Pollution Coalition Movement, Zero Waste Europe, BreakFree From Plastic, Avaaz, Story of Stuff, National Geographic Society и Slava Foundation. "Норникель" вкладывает сотни миллиардов рублей в модернизацию производства и экологические проекты, — отметил исполняющий обязанности главного инженера-технического директора Кольской ГМК Евгений Курбатов. — Но при этом мы исходим из того, что понятие "экология" имеет более широкий смысл. И не в последнюю очередь это отношение каждого конкретного человека к состоянию окружающей среды. Поэтому мы поддерживаем и просветительскую, и волонтерскую работу в этом направлении».

