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29 сентября 2017, 17:33

До окончания приема заявок на участие в осенней сессии инфраструктурного проекта «ТЕРРИТОРИЯ 2020» осталось 5 дней


«Территория 2020» - это грантовый конкурс для молодых людей Красноярского края от 14 до 30 лет, который состоит из трехдневной проектной школы и итогового молодежного форума. Проект направлен на включение молодежи в решение проблем общества, учит ее ответственности за свою деятельность. Если у молодого человека есть идея и он хочет грамотно оформить ее в проект, а затем получить финансовую или административную поддержку, то «Территория 2020» - именно то, что ему нужно.
Все мероприятия проекта пройдут с 5 по 8 октября в городском Молодежном центре (ул. Советская, 9).
В ходе проектной школы (5-7 октября) участники пройдут обязательное обучение социальному проектированию у квалифицированного тренера с 15-летним опытом из г. Красноярска Татьяны Калиновской. Участникам расскажут, как выбрать удачную идею, написать проект, выиграть грант на его реализацию и многое другое.
Молодежный форум (8 октября) – это презентационная сессия, в ходе которой участники презентуют свои проекты Экспертному совету. Совет определит победителей в каждой из пяти номинаций: «Жить в Сибири» - молодежные инициативы по благоустройству, экологии, патриотическому воспитанию, помощи остро нуждающемуся населению; «Сибирское здоровье» - инициатива молодежи в сфере здорового образа жизни, развития экстремальных видов спорта, подготовки к зимней Универсиаде 2019; «Творчество» - идеи молодежи по развитию молодежного творчества и субкультур, движения КВН, научно-технического творчества, моделирования и робототехники; «Карьера в Сибири» - инициативы по созданию собственного бизнеса, продвижение студенческих отрядов; «Свободная номинация» - любой проект, не относящийся к основным номинациям конкурса.
Для участия необходимо заполнить заявку и паспорт проекта и направить до 02 октября на электронную почту: 452299@mail.ru. Все вопросы можно задать координатору проектной школы Виктории Артюшиной по тел. 8-906-901-6000. Заявки также можно приносить по адресу: ул. Советская, д.9, каб.214.

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    Список новостей

 29 сентября 2017 
17:55   Во дворе школы №9 появилась собственная спортивная площадка 17:33   До окончания приема заявок на участие в осенней сессии инфраструктурного проекта «ТЕРРИТОРИЯ 2020» осталось 5 дней

 28 сентября 2017 
17:02   «Норникель», UN Environment и другие экологические организации поддержали акцию по очистке Арктики от мусора. 15:59   Завтра, 29 сентября в 18.00, в музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода - 2017». В экспозиции представлены работы норильских фотографов, прошедшие конкурсный отбор.
14:36   На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей. 14:16   В Красноярском крае проживают более 7,5 тыс. долгожителей.
13:56   Дорожники в Норильске укладывали асфальт прямо в снег. 13:21   Полицейские установили подростка, подозреваемого в совершении угона.
13:17   Норильские пенсионеры и инвалиды смогут стать чемпионами общероссийского интернет-конкурса. 13:09   К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой выпущен почтовый конверт с оригинальной маркой.

 27 сентября 2017 
18:02   Норильский клуб авторской песни продолжает представлять творчество местных бардов. 17:31   Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20   В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами. 16:25   Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
16:08   Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой. 16:02   Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.
15:14   В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера». 13:09   Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49   У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. 12:33   На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.
12:24   "Норникель" и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу. 12:15   Cотрудникам правительства Красноярского края назвали имя нового губернатора.

 26 сентября 2017 
18:38   Благодаря хорошей работе сотрудников ГИБДД за этот год количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало меньше на 40 процентов. 18:09   В канун Дня пожилого человека 20 жителей Дудинки преклонного возраста побывали на экскурсии в Норильске.
17:29   Норильчане смогут задать насущные вопросы представителям системы здравоохранения на очередной встрече. 17:21   «Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт.
16:54   Водительский стаж женщины, допустившей ДТП на кайеркакнской трассе, насчитывает два дня. 16:13   На базе талнахского спортивного комплекса на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес-центр «Радуга».
15:21   Прибавка в три миллиарда. Депутаты ЗС края готовятся к сессии. 14:51   Трудовые отряды старшеклассников подвели итоги трудового лета.
14:38   Больше половины норильских выпускников 9-х классов - 62%, - получившие среднее образование в этом году, остались в школах и благополучно пошли в 10-е классы. 14:36   Норильчане приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «Стратегия развития мини-футбола в регионе», который прошел в подмосковном курорт-парке «Союз».
13:52   При Пенсионном фонде России создан Общественный совет. 12:50   Норильская тхэквондистка Полина Никуличева стала чемпионкой Сибирского федерального округа в своей весовой категории.
12:15   Глава Норильска Ринат Ахметчин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. 12:03   Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта вернулся на Таймыр.
11:53   24 сентября в библиотеке семейного чтения № 3 для ребят 8-13 лет открылся новый клуб «Классная компания». 11:46   Из-за аварии на трассе Норильск - Кайеркан в больнице оказались четыре человека.

 25 сентября 2017 
16:28   В Красноярском крае появятся учебники на языках народов Севера. 16:13   Уроженец Норильска, брат лидера «Христианского государства», задержан из-за «Матильды».
15:57   Группа норильских энтузиастов провела субботник по очистке территории вокруг источника Василия Мангазейского. 15:43   Всем пристегнуть детей! В Норильске стартовала «Неделя безопасности дорожного движения».
15:19   На строящийся в Норильске храм установили купол и крест. 13:58   У норильских коммунистов новый лидер.
13:51   На Таймыре медведь напал на детей. В результате инцидента один ребенок погиб. Второму удалось убежать. 13:42   Норильск готовит мероприятия по случаю Международного дня пожилых людей.
13:26   В России может появиться тринадцатая пенсия. 13:04   Красноярский край не попал в список криминальных регионов. Генпрокуратура назвала Москву самым криминальным регионом.
12:56   В столице Таймыра со следующей недели начнет работу МедiaШкола «Аиф». 12:55   Источник в правительстве категорично опровергает отставку губернатора Толоконского.




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