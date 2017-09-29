Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 сентября 2017, 17:33



До окончания приема заявок на участие в осенней сессии инфраструктурного проекта «ТЕРРИТОРИЯ 2020» осталось 5 дней

Все мероприятия проекта пройдут с 5 по 8 октября в городском Молодежном центре (ул. Советская, 9). В ходе проектной школы (5-7 октября) участники пройдут обязательное обучение социальному проектированию у квалифицированного тренера с 15-летним опытом из г. Красноярска Татьяны Калиновской. Участникам расскажут, как выбрать удачную идею, написать проект, выиграть грант на его реализацию и многое другое. Молодежный форум (8 октября) – это презентационная сессия, в ходе которой участники презентуют свои проекты Экспертному совету. Совет определит победителей в каждой из пяти номинаций: «Жить в Сибири» - молодежные инициативы по благоустройству, экологии, патриотическому воспитанию, помощи остро нуждающемуся населению; «Сибирское здоровье» - инициатива молодежи в сфере здорового образа жизни, развития экстремальных видов спорта, подготовки к зимней Универсиаде 2019; «Творчество» - идеи молодежи по развитию молодежного творчества и субкультур, движения КВН, научно-технического творчества, моделирования и робототехники; «Карьера в Сибири» - инициативы по созданию собственного бизнеса, продвижение студенческих отрядов; «Свободная номинация» - любой проект, не относящийся к основным номинациям конкурса. Для участия необходимо заполнить заявку и паспорт проекта и направить до 02 октября на электронную почту: 452299@mail.ru. Все вопросы можно задать координатору проектной школы Виктории Артюшиной по тел. 8-906-901-6000. Заявки также можно приносить по адресу: ул. Советская, д.9, каб.214.

Просмотров:135 «Территория 2020» - это грантовый конкурс для молодых людей Красноярского края от 14 до 30 лет, который состоит из трехдневной проектной школы и итогового молодежного форума. Проект направлен на включение молодежи в решение проблем общества, учит ее ответственности за свою деятельность. Если у молодого человека есть идея и он хочет грамотно оформить ее в проект, а затем получить финансовую или административную поддержку, то «Территория 2020» - именно то, что ему нужно.Все мероприятия проекта пройдут с 5 по 8 октября в городском Молодежном центре (ул. Советская, 9).В ходе проектной школы (5-7 октября) участники пройдут обязательное обучение социальному проектированию у квалифицированного тренера с 15-летним опытом из г. Красноярска Татьяны Калиновской. Участникам расскажут, как выбрать удачную идею, написать проект, выиграть грант на его реализацию и многое другое.Молодежный форум (8 октября) – это презентационная сессия, в ходе которой участники презентуют свои проекты Экспертному совету. Совет определит победителей в каждой из пяти номинаций: «Жить в Сибири» - молодежные инициативы по благоустройству, экологии, патриотическому воспитанию, помощи остро нуждающемуся населению; «Сибирское здоровье» - инициатива молодежи в сфере здорового образа жизни, развития экстремальных видов спорта, подготовки к зимней Универсиаде 2019; «Творчество» - идеи молодежи по развитию молодежного творчества и субкультур, движения КВН, научно-технического творчества, моделирования и робототехники; «Карьера в Сибири» - инициативы по созданию собственного бизнеса, продвижение студенческих отрядов; «Свободная номинация» - любой проект, не относящийся к основным номинациям конкурса.Для участия необходимо заполнить заявку и паспорт проекта и направить до 02 октября на электронную почту: 452299@mail.ru. Все вопросы можно задать координатору проектной школы Виктории Артюшиной по тел. 8-906-901-6000. Заявки также можно приносить по адресу: ул. Советская, д.9, каб.214.