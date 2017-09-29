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29 сентября 2017, 17:55



Во дворе школы №9 появилась собственная спортивная площадка

Инициатива создания проекта принадлежит байк-клубу «Полярные волки», открытие площадки стало возможным благодаря поддержке грантовой программой «Мир новых возможностей». Впрочем, над проектом поработали сразу несколько участников, и, по мнению авторов проекта, именно это и обеспечило качество площадки. На церемонии открытия Наталья КОРОСТЕЛЕВА, заместитель главы Норильска по социальной политике, заметила, что никогда прежде на территории 9-й школы не было уличной площадки: - Сегодня состоялось историческое событие. Благодаря «Миру новых возможностей», инициативе депутатов Горсовета Натальи Плотниковой и Дениса Каминского, возникла хорошая идея, которую поддержали директор школы, управление образования и, конечно, комбинат. И сегодня мы видим результат - замечательную площадку, на которой будут заниматься не только дети этой школы, но и окружающих территорий. По словам Натальи ДУНАЕВОЙ, и.о. начальника управления благотворительных программ ЗФ, в рамках гранта на обустройство площадки было выделено пять миллионов рублей, добавлены средства администрации. - С 1 марта началась работа по разработке проекта, затем начались общестроительные работы. Площадка будет всесезонная: зимой тут будет заливаться лед для катка. Думаю, эта площадка станет местом притяжения для всех жителей района и каждый найдет себе дело по душе, - отметила Наталья Дунаева. На соседней площадке расположена воркаут-зона, антивандальное оборудование доставлено из Красноярска от зарекомендовавшей себя фирмы. Участники федерации кроссфита высоко оценивают новую зону. После схода снега на ней будет уложено специализированное покрытие за счет средств подрядчика. Андрей СМИРНОВ, президент клуба «Полярные волки»: - Напрасно считается, что байкеры - хулиганы. Мы - такие же норильчане, любим этот город и хотим видеть его удобным и красивым. Мы давно обращали внимание на неустроенность этой территории, и решили принять участие в благоустройстве, хотели сделать площадку, где могли бы играть дети. Появилась инициатива, появились и возможности: спасибо за это городу и комбинату.

Просмотров:164 Помимо универсального поля для футбола и баскетбола желающие позаниматься могут воспользоваться воркаут-зоной, тренажеры одобрены норильской федерацией кроссфита.Инициатива создания проекта принадлежит байк-клубу «Полярные волки», открытие площадки стало возможным благодаря поддержке грантовой программой «Мир новых возможностей». Впрочем, над проектом поработали сразу несколько участников, и, по мнению авторов проекта, именно это и обеспечило качество площадки.На церемонии открытия Наталья КОРОСТЕЛЕВА, заместитель главы Норильска по социальной политике, заметила, что никогда прежде на территории 9-й школы не было уличной площадки:- Сегодня состоялось историческое событие. Благодаря «Миру новых возможностей», инициативе депутатов Горсовета Натальи Плотниковой и Дениса Каминского, возникла хорошая идея, которую поддержали директор школы, управление образования и, конечно, комбинат. И сегодня мы видим результат - замечательную площадку, на которой будут заниматься не только дети этой школы, но и окружающих территорий.По словам Натальи ДУНАЕВОЙ, и.о. начальника управления благотворительных программ ЗФ, в рамках гранта на обустройство площадки было выделено пять миллионов рублей, добавлены средства администрации.- С 1 марта началась работа по разработке проекта, затем начались общестроительные работы. Площадка будет всесезонная: зимой тут будет заливаться лед для катка. Думаю, эта площадка станет местом притяжения для всех жителей района и каждый найдет себе дело по душе, - отметила Наталья Дунаева.На соседней площадке расположена воркаут-зона, антивандальное оборудование доставлено из Красноярска от зарекомендовавшей себя фирмы. Участники федерации кроссфита высоко оценивают новую зону. После схода снега на ней будет уложено специализированное покрытие за счет средств подрядчика.Андрей СМИРНОВ, президент клуба «Полярные волки»:- Напрасно считается, что байкеры - хулиганы. Мы - такие же норильчане, любим этот город и хотим видеть его удобным и красивым. Мы давно обращали внимание на неустроенность этой территории, и решили принять участие в благоустройстве, хотели сделать площадку, где могли бы играть дети. Появилась инициатива, появились и возможности: спасибо за это городу и комбинату.