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2 октября 2017, 11:47



В минувшую субботу в кайерканском Молодежном центре прошел день открытых дверей.

Завершился День открытых дверей развеселой дискотекой, на которой молодежь отрывалась по-полной.

Просмотров:169 Гости узнали о деятельности учреждения из первых уст: резиденты Молодежного центра и участники клубных объединений, работающих на его базе, приготовили для них обширную программу: познакомили с традиционными и новейшими направлениями хендмейда и предложили пообщаться с мастерами, приняли участие в разнообразных мастер-классах – по изготовлению мыла ручной работы, игрушек из резинок и бисера, букетов из конфет, поделок из воздушных шаров, фейс-арт, плетению кос и другим направлениям. В открытом пространстве «Фонтанка» желающие играли в видеоигры и настольный теннис; участвовали в работе интерактивных площадок, рисовали на лицах, наносили мехенди, в кабинете БОС-терапии занимались с профессиональными психологами. Поучаствовали пришедшие и в акции «Теплый подарок»: шили одеяла и вязали одежду для последующей передачи малоимущим горожанам. От души настрелялись в тире из пневматического оружия, приобрели уникальные вещи ручной работы на выставках-продажах, поучаствовали в открытых тренировках от Studio S (круговой тренинг, booty-фитнес, йога), а также в двухчасовых тренировках от клуба «Айкидока» (айкидо) и «Свободной дыхание» (йога). Родители с детьми 3-10 лет посетили открытые уроки центра развития личности «Старт», побывали в клубе раннего развития «Молышандия», поиграли на игровой площадке «Карусель».Завершился День открытых дверей развеселой дискотекой, на которой молодежь отрывалась по-полной.