|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:32 В Норильске открыли шахматный сезон.
18:21 Гололед. ДТП. Обрыв.
18:09 Алексей Клешко назначен врио спикера Заксобрания. Названа дата выборов нового спикера Законодательного собрания Красноярского края.
17:37 К 50-летию Талнахской детской школы искусств в этом учебном заведении состоялся концерт Елены Семенович, преподавателя ТДШИ по вокалу.
17:23 Норильская детвора поддержала акцию «Умное чтение», авторами которой являются кирово-чепецкая библиотека совместно с тамошним детским издательством «Настя и Никита».
17:21 Норильский десятиклассник стал слушателем творческих курсов в Сочи.
17:19 Поздравь своих! Новый проект стартовал сегодня в рекламной газете "зпПЛЮС".
14:08 28 сентября на стадионе «Заполярник» сыграны заключительные игры городского первенства по футболу среди юношеских команд.
13:56 В Норильске пресечен незаконный оборот синтетических наркотиков.
12:32 Установлена личность человека, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании спортивно-развлекательного комплекса «Арена» в Норильске.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх