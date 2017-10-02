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2 октября 2017, 11:53



Работники системы дошкольного образования в последний рабочий день сентября принимали поздравления.

С праздником педагогов поздравил глава города Ринат Ахметчин: «Я не понаслышке знаю, что такое труд воспитателей и нянечек: моя мама проработала в детском саду 40 лет. Я знаю, что вы все свое время посвящаете любимому делу. Спасибо за ваш труд, за преданность делу и внимательное отношение к детям», - обратился к присутствующим Ринат Ахметчин. За высокий профессионализм, инициативу и творчество, большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения на территории Норильска благодарственных писем главы города удостоены воспитатели Мария Кушнир, Валентина Малышева, Татьяна Самсонова, Анна Устюгова и Екатерина Фролова.

Просмотров:175 В городском Центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию системы дошкольного образования в Норильске.С праздником педагогов поздравил глава города Ринат Ахметчин: «Я не понаслышке знаю, что такое труд воспитателей и нянечек: моя мама проработала в детском саду 40 лет. Я знаю, что вы все свое время посвящаете любимому делу. Спасибо за ваш труд, за преданность делу и внимательное отношение к детям», - обратился к присутствующим Ринат Ахметчин.За высокий профессионализм, инициативу и творчество, большой личный вклад в воспитание подрастающего поколения на территории Норильска благодарственных писем главы города удостоены воспитатели Мария Кушнир, Валентина Малышева, Татьяна Самсонова, Анна Устюгова и Екатерина Фролова.