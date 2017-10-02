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2 октября 2017, 12:14



Внимание! Пропал человек!

1 июня 2015 года мужчина покинул здание аэропорта г. Норильска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы русые, стрижка короткая. Если вам стало известно местонахождение Никитенко В. В., просим сообщить по телефонам: 47-24-26, 47-24-09, 47-24-01, 02.

Просмотров:242 Отделом уголовного розыска отдела МВД России по г. Норильску устанавливается местонахождение Никитенко Владимира Владимировича 22.06.1968 года рождения.1 июня 2015 года мужчина покинул здание аэропорта г. Норильска и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 35-40 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы русые, стрижка короткая.Если вам стало известно местонахождение Никитенко В. В., просим сообщить по телефонам: 47-24-26, 47-24-09, 47-24-01, 02.