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2 октября 2017, 12:24



Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал первые распоряжения на новом посту.

Вторым распоряжением новый глава края распустил правительство региона, но с оговоркой — министры и заместители губернатора будут работать до назначения новых членов правительства. Отметим, это стандартная процедура: в 2014-м после отставки губернатора Льва Кузнецова врио Виктор Толоконский отправил в отставку кабинет министров. По уставу края их полномочия прекращаются с первым днем после ухода предыдущего главы региона. Новых министров назначат, когда глава края утвердит нового председателя правительства (премьер-министра края). Напомним, Александра Усса на пост врио назначил президент Владимир Путин 29 сентября. 27 сентября о своем уходе заявил бывший глава края Виктор Толоконский — назвал уход «своим решением» и сказал, что «пришло время». 28 сентября он покинул Красноярск и улетел в родной Новосибирск.

Просмотров:204 Сообщение и документы появились на официальном портале региона 30 сентября. Первым распоряжением г-н Усс утвердил себя временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность избранного главы края. По закону выборы пройдут осенью 2018 года, Усс заявил, что будет в них участвовать.Вторым распоряжением новый глава края распустил правительство региона, но с оговоркой — министры и заместители губернатора будут работать до назначения новых членов правительства.Отметим, это стандартная процедура: в 2014-м после отставки губернатора Льва Кузнецова врио Виктор Толоконский отправил в отставку кабинет министров. По уставу края их полномочия прекращаются с первым днем после ухода предыдущего главы региона. Новых министров назначат, когда глава края утвердит нового председателя правительства (премьер-министра края).Напомним, Александра Усса на пост врио назначил президент Владимир Путин 29 сентября. 27 сентября о своем уходе заявил бывший глава края Виктор Толоконский — назвал уход «своим решением» и сказал, что «пришло время». 28 сентября он покинул Красноярск и улетел в родной Новосибирск.