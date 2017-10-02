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2 октября 2017, 12:32



Установлена личность человека, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании спортивно-развлекательного комплекса «Арена» в Норильске.

В настоящее время с подростком и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ведется следствие. Отметим, что ответственность по данной статье предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

Просмотров:255 В минувшую пятницу сообщение поступило вечером в дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску от оператора службы спасения «112». На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции, кинолог с собакой. Также в район СРК «Арена» были стянуты все оперативные службы города. Стражи порядка провели обследование помещения, взрывное устройство не было обнаружено. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что звонок совершил 16-летний ученик десятого класса одной из норильских школ, который пояснил полицейским, что просто хотел пошутить.В настоящее время с подростком и его родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ведется следствие.Отметим, что ответственность по данной статье предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.