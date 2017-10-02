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2 октября 2017, 13:56



В Норильске пресечен незаконный оборот синтетических наркотиков.

Сейчас в отношении ранее не судимых местных жителей возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Просмотров:188 В конце сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов Центрального района находятся двое молодых людей, которые ведут себя неадекватно. Прибывшие на место сотрудники ППС обнаружили нарушителей тишины, которые при виде полицейских стали заметно нервничать. В ходе личного досмотра у норильчан были изъяты пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. При проведении экспертизы выяснилось, что это синтетический наркотик, общий вес которого составил около 0,9 г.Сейчас в отношении ранее не судимых местных жителей возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные производство, хранение наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.