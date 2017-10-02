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2 октября 2017, 14:08



28 сентября на стадионе «Заполярник» сыграны заключительные игры городского первенства по футболу среди юношеских команд.

После финальных матчей были подведены итоги, объявлены победители турнира и лучшие игроки в индивидуальных номинациях. В группе юношей 2003–2004 годов рождения первое место заняла команда «Заполярник», заполучив в свой актив 12 очков. Вторыми стали футболисты «Севера» с 11 очками. Замкнули тройку призеров юноши «Горняка», набравшие за турнир шесть очков. В возрастной категории 2005–2006 годов рождения безоговорочным лидером стал «Север», заработавший 11 очков. С девятью очками на втором месте расположился «Интер». У бронзового призера турнира - «Горняка» - семь очков. В номинации «Лучший игрок» в младшей возрастной группе были отмечены: вратарь Тимофей Шмелев («Надежда»), защитник Ярослав Веселовский («Интер»), нападающий Денис Капинус («Интер»), бомбардир Владислав Морозов («Север»). Среди старших юношей лучшим вратарем признан Сергей Деденев («Надежда»), защитником – Валентин Варзин («Север»), нападающим – Виталий Лукашук («Север»), бомбардиром – Санан Алиев («Заполярник»), полезным игроком – Русал Меликов («Заполярник»).

Просмотров:176 Играли ребята 2003–2004 и 2005–2006 годов рождения. В группе младших юношей «Сибирь» уступила «Северу» со счетом 0:2, «Горняк» и «Смена», а также «Интер» и «Надежда» сыграли вничью - 0:0. В группе старших юношей «Горняк» был сильнее «Смены» – 2:0, «Надежда» и «Никель» не сумели открыть счет, «Заполярник» проиграл «Северу» - 0:1.После финальных матчей были подведены итоги, объявлены победители турнира и лучшие игроки в индивидуальных номинациях. В группе юношей 2003–2004 годов рождения первое место заняла команда «Заполярник», заполучив в свой актив 12 очков. Вторыми стали футболисты «Севера» с 11 очками. Замкнули тройку призеров юноши «Горняка», набравшие за турнир шесть очков. В возрастной категории 2005–2006 годов рождения безоговорочным лидером стал «Север», заработавший 11 очков. С девятью очками на втором месте расположился «Интер». У бронзового призера турнира - «Горняка» - семь очков.В номинации «Лучший игрок» в младшей возрастной группе были отмечены: вратарь Тимофей Шмелев («Надежда»), защитник Ярослав Веселовский («Интер»), нападающий Денис Капинус («Интер»), бомбардир Владислав Морозов («Север»). Среди старших юношей лучшим вратарем признан Сергей Деденев («Надежда»), защитником – Валентин Варзин («Север»), нападающим – Виталий Лукашук («Север»), бомбардиром – Санан Алиев («Заполярник»), полезным игроком – Русал Меликов («Заполярник»).