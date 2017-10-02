Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 октября 2017, 17:19



Поздравь своих! Новый проект стартовал сегодня в рекламной газете "зпПЛЮС".

Прямо сейчас открылся прием поздравлений к Дню учителя и Дню матери. Стоимость услуги всего 1500 рублей за 100 кв. см.

Просмотров:188 День рождения, свадьба, профессиональный праздник – теперь порадовать близких и коллег приятным подарком на страницах известной газеты можно в два клика. Заявка оформляется и оплачивается онлайн буквально за пару минут. Вместо обычного текста предлагаем совершенно новый формат поздравлений – стильная открытка с вашим портретом и авторскими стихами. Профессиональные дизайнеры помогут оформить ваш сюрприз, который украсит ближайший номер газеты "зпПЛЮС".Прямо сейчас открылся прием поздравлений к Дню учителя и Дню матери. Стоимость услуги всего 1500 рублей за 100 кв. см.