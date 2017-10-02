Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 октября 2017, 17:21



Норильский десятиклассник стал слушателем творческих курсов в Сочи.



Просмотров:156 Ученик 10 класса школы № 43 Никита Сорокин на днях вернулся из образовательного центра «Сириус» в городе Сочи. По сообщению пресс-центра школы № 43, Никита стал первым школьником из Норильска, который, пройдя серьезный отбор, получил приглашение на сентябрьскую литературную смену. Юноша поучаствовал в создании литературного альманаха «Сириус», поучился монтировать видео и снимать мультфильмы, ему удалось лично пообщатьсяс Александром Пиперски, автором бестселлера «Конструирование языков», послушать лекции известного ученого-лингвиста Татьяны Черниговской и даже увидеть президента России Владимира Путина. В течение литературной смены ребята участвовали в создании различных литературных проектов, а в свободное время посещали Сочи-парк, дендрарий и другие культурные объекты города. Результатом поездки стал именной сертификат, подтверждающий успешное обучение нашего юного земляка в «Сириусе».