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2 октября 2017, 17:23



Норильская детвора поддержала акцию «Умное чтение», авторами которой являются кирово-чепецкая библиотека совместно с тамошним детским издательством «Настя и Никита».

К «Умному чтению» привлекли ребят третьих и четвертых классов: они с интересом слушали заведующую школьной библиотекой Ларису Михно, смотрели красочные презентации, узнавали, откуда появилась матрешка, кто придумал мороженое, как пингвины выживают на Южном полюсе и о многом другом. Есть все основания полагать, что книги издательства «Настя и Никита» помогут ребятам стать вдумчивыми читателями. «Наша школа много лет выписывала книги этого издательства: они красочно оформлены, содержат много полезной и интересной информации и очень популярны у младших школьников», - рассказали в «Школьных окнах», пресс-центре этого учебного заведения.

Просмотров:146 Присоединиться к всероссийской акции, чтобы развить у подрастающего поколения устойчивый интерес к чтению научно-популярной литературы, решила и норильская школа № 43 .К «Умному чтению» привлекли ребят третьих и четвертых классов: они с интересом слушали заведующую школьной библиотекой Ларису Михно, смотрели красочные презентации, узнавали, откуда появилась матрешка, кто придумал мороженое, как пингвины выживают на Южном полюсе и о многом другом.Есть все основания полагать, что книги издательства «Настя и Никита» помогут ребятам стать вдумчивыми читателями.«Наша школа много лет выписывала книги этого издательства: они красочно оформлены, содержат много полезной и интересной информации и очень популярны у младших школьников», - рассказали в «Школьных окнах», пресс-центре этого учебного заведения.