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2 октября 2017, 17:37



К 50-летию Талнахской детской школы искусств в этом учебном заведении состоялся концерт Елены Семенович, преподавателя ТДШИ по вокалу.

Для Елены Семенович, по ее словам, было очень важно провести это мероприятие именно 30 сентября, в День Веры, Надежды и Любви.

Просмотров:155 Концерт назывался «Вот и я». В нем автор и исполнитель поделилась новыми песнями, попыталась подвести итоги своего 20-летнего преподавания в этом учебном заведении, а также «закольцевать» серию благотворительных концертов, которые совместно с фондом «Территория добра» она организовывала на базе ТДШИ в течение последних нескольких лет.Для Елены Семенович, по ее словам, было очень важно провести это мероприятие именно 30 сентября, в День Веры, Надежды и Любви.