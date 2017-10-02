2 октября 2017, 18:09



Алексей Клешко назначен врио спикера Заксобрания. Названа дата выборов нового спикера Законодательного собрания Красноярского края.

Выборы нового спикера назначены на 19 октября, когда пройдёт сессия ЗС. До этого момента краевой парламент будет возглавлять вице-спикер Алексей Клешко. Врио губернатора Александр Усс выразил надежду, что руководителя краевого парламента выберут именно на сессии. Перед регионом, по словам Усса, предстоят важные задачи — в том числе принятие бюджета на 2018 год и планового на 2019-2020 годы. Напомним, Александр Усс возглавлял Заксобрание с 1997 года, пока Владимир Путин не назначил его врио губернатора вместо Виктора Толоконского. Исполняющий обязанности главы Красноярского края Александр Усс подписал свои первые распоряжения, прекратив полномочия регионального правительства. Члены красноярского правительства будут продолжать исполнять свои обязанности, пока на их должности не будут назначены новые люди.