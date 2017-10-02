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2 октября 2017, 18:09

Алексей Клешко назначен врио спикера Заксобрания. Названа дата выборов нового спикера Законодательного собрания Красноярского края.


Выборы нового спикера назначены на 19 октября, когда пройдёт сессия ЗС. До этого момента краевой парламент будет возглавлять вице-спикер Алексей Клешко. Врио губернатора Александр Усс выразил надежду, что руководителя краевого парламента выберут именно на сессии. Перед регионом, по словам Усса, предстоят важные задачи — в том числе принятие бюджета на 2018 год и планового на 2019-2020 годы. Напомним, Александр Усс возглавлял Заксобрание с 1997 года, пока Владимир Путин не назначил его врио губернатора вместо Виктора Толоконского. Исполняющий обязанности главы Красноярского края Александр Усс подписал свои первые распоряжения, прекратив полномочия регионального правительства. Члены красноярского правительства будут продолжать исполнять свои обязанности, пока на их должности не будут назначены новые люди.
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    Список новостей

 2 октября 2017 
18:32   В Норильске открыли шахматный сезон. 18:21   Гололед. ДТП. Обрыв.
18:09   Алексей Клешко назначен врио спикера Заксобрания. Названа дата выборов нового спикера Законодательного собрания Красноярского края. 17:37   К 50-летию Талнахской детской школы искусств в этом учебном заведении состоялся концерт Елены Семенович, преподавателя ТДШИ по вокалу.
17:23   Норильская детвора поддержала акцию «Умное чтение», авторами которой являются кирово-чепецкая библиотека совместно с тамошним детским издательством «Настя и Никита». 17:21   Норильский десятиклассник стал слушателем творческих курсов в Сочи.
17:19   Поздравь своих! Новый проект стартовал сегодня в рекламной газете "зпПЛЮС". 14:08   28 сентября на стадионе «Заполярник» сыграны заключительные игры городского первенства по футболу среди юношеских команд.
13:56   В Норильске пресечен незаконный оборот синтетических наркотиков. 12:32   Установлена личность человека, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании спортивно-развлекательного комплекса «Арена» в Норильске.
12:24   Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал первые распоряжения на новом посту. 12:14   Внимание! Пропал человек!
11:53   Работники системы дошкольного образования в последний рабочий день сентября принимали поздравления. 11:47   В минувшую субботу в кайерканском Молодежном центре прошел день открытых дверей.

 29 сентября 2017 
17:55   Во дворе школы № 9 появилась собственная спортивная площадка. 17:33   До окончания приема заявок на участие в осенней сессии инфраструктурного проекта «ТЕРРИТОРИЯ 2020» осталось 5 дней.

 28 сентября 2017 
17:02   «Норникель», UN Environment и другие экологические организации поддержали акцию по очистке Арктики от мусора. 15:59   Завтра, 29 сентября в 18.00, в музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода - 2017». В экспозиции представлены работы норильских фотографов, прошедшие конкурсный отбор.
14:36   На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей. 14:16   В Красноярском крае проживают более 7,5 тыс. долгожителей.
13:56   Дорожники в Норильске укладывали асфальт прямо в снег. 13:21   Полицейские установили подростка, подозреваемого в совершении угона.
13:17   Норильские пенсионеры и инвалиды смогут стать чемпионами общероссийского интернет-конкурса. 13:09   К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой выпущен почтовый конверт с оригинальной маркой.

 27 сентября 2017 
18:02   Норильский клуб авторской песни продолжает представлять творчество местных бардов. 17:31   Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20   В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами. 16:25   Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
16:08   Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой. 16:02   Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.
15:14   В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера». 13:09   Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49   У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. 12:33   На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.
12:24   "Норникель" и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу. 12:15   Cотрудникам правительства Красноярского края назвали имя нового губернатора.

 26 сентября 2017 
18:38   Благодаря хорошей работе сотрудников ГИБДД за этот год количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало меньше на 40 процентов. 18:09   В канун Дня пожилого человека 20 жителей Дудинки преклонного возраста побывали на экскурсии в Норильске.
17:29   Норильчане смогут задать насущные вопросы представителям системы здравоохранения на очередной встрече. 17:21   «Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт.
16:54   Водительский стаж женщины, допустившей ДТП на кайеркакнской трассе, насчитывает два дня. 16:13   На базе талнахского спортивного комплекса на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес-центр «Радуга».
15:21   Прибавка в три миллиарда. Депутаты ЗС края готовятся к сессии. 14:51   Трудовые отряды старшеклассников подвели итоги трудового лета.
14:38   Больше половины норильских выпускников 9-х классов - 62%, - получившие среднее образование в этом году, остались в школах и благополучно пошли в 10-е классы. 14:36   Норильчане приняли участие во Всероссийском семинаре-совещании на тему «Стратегия развития мини-футбола в регионе», который прошел в подмосковном курорт-парке «Союз».
13:52   При Пенсионном фонде России создан Общественный совет. 12:50   Норильская тхэквондистка Полина Никуличева стала чемпионкой Сибирского федерального округа в своей весовой категории.
12:15   Глава Норильска Ринат Ахметчин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. 12:03   Теплоход «Станислав Гуменюк» после ремонта вернулся на Таймыр.




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