2 октября 2017, 18:21



Гололед. ДТП. Обрыв.

Гололед стал причиной трагической аварии в Кайеракане. Известно, что ДТП случилось днем в субботу: иномарка слетела с дорожного полотна прямо в обрыв и упала в реку. Очевидцы выложили снимки ДТП в социальной сети «Вконтакте». По словам людей, в месте аварии сильный гололед, наледь покрыла дороги, и удержать машину на трассе очень непросто. При этом по снимкам очевидно, что машина рухнула в реку с довольно приличной высоты, обрыв каменистый, и на нем виден снег. Автомобиль оказался в ледяной воде, при этом водитель не пострадал и от госпитализации отказался. Пассажиров в салоне не было.