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2 октября 2017, 18:32



В Норильске открыли шахматный сезон.

Результаты: Девушки старше 2003 года рождения до 1999 года 1-е место - Чинасылова Кристина. Девушки до 2003 года рождения включительно 1-е место - Токсанбаева Гаухара 2-е место - Гусейнова Гульнара 3-е место - Бетельгериева Милана. Мужчины 1-е место - Николаев Игорь 2-е место - Самойлов Сергей 3-е место - Андреев Владимир. Юноши старше 2003 года рождения до 1999 года 1-е место - Шемякин Данила 2-е место - Белосков Алексей 3-е место - Самойлов Юрий. Юноши до 2003 года рождения включительно 1-е место - Вертилецкий Денис 2-е место - Дегтяренко Александр 3-е место - Мажитов Вадим.

Просмотров:158 В СШ № 6 провели гандикап-турнир по шахматам, посвященный открытию шахматного сезона 2017-2018 г. Турнир проводился по итогам круглого стола ""Шахматное образование в Норильске" и с целью популяризации шахмат среди школьников и жителей Норильска, реализации новых форм взаимодействия образовательных учреждений города и Федерации шахмат Норильска. В турнире приняли участие 49 человек, 34 школьника и 15 взрослых (представителей федерации, перворазрядники и КМС по шахматам). Организация гандикап-турнира , кроме достижения поставленных целей, позволила обеспечить усложнение игровой практики детям в партиях со взрослыми, передачу игрового опыта представителями Федерации шахмат Норильска.Результаты:Девушки старше 2003 года рождения до 1999 года1-е место - Чинасылова Кристина.Девушки до 2003 года рождения включительно1-е место - Токсанбаева Гаухара2-е место - Гусейнова Гульнара3-е место - Бетельгериева Милана.Мужчины1-е место - Николаев Игорь2-е место - Самойлов Сергей3-е место - Андреев Владимир.Юноши старше 2003 года рождения до 1999 года1-е место - Шемякин Данила2-е место - Белосков Алексей3-е место - Самойлов Юрий.Юноши до 2003 года рождения включительно1-е место - Вертилецкий Денис2-е место - Дегтяренко Александр3-е место - Мажитов Вадим.