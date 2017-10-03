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3 октября 2017, 12:31



Минспорт предлагает внедрить всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».

Во вступительном слове Марина Томилова отметила, что с окончанием этого года завершается третий этап внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в связи с чем Минспорт России считает необходимым активизировать работу регионов в части пропаганды и продвижения комплекса ГТО среди населения, в том числе за счет проведения Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля среди всех категорий населения страны под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!». Представители регионов, в свою очередь, заверили, что с началом осени везде ведется работа по организации плановых спортивно-массовых мероприятий с участием послов ГТО. «Мы планируем, что те, кто покажет наилучшие результаты по итогам тестирования по нормативам ГТО в рамках мероприятий фестиваля, станут участниками Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в феврале 2018 года, – заявила Марина Томилова. – Поэтому просим серьезно отнестись к реализации предложенного проекта и сделать его привлекательным и интересным для всех категорий населения как по форме проведения, так и по географии охвата». По итогам совещания будут сформированы план проведения фестиваля и медиаплан, включающий участие послов ГТО, медийных лиц и руководителей регионов.

Просмотров:208 В Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма под председательством заместителя министра спорта Российской Федерации Марины Томиловой состоялось всероссийское селекторное совещание по вопросам организации и проведения Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!».Во вступительном слове Марина Томилова отметила, что с окончанием этого года завершается третий этап внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в связи с чем Минспорт России считает необходимым активизировать работу регионов в части пропаганды и продвижения комплекса ГТО среди населения, в том числе за счет проведения Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля среди всех категорий населения страны под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».Представители регионов, в свою очередь, заверили, что с началом осени везде ведется работа по организации плановых спортивно-массовых мероприятий с участием послов ГТО.«Мы планируем, что те, кто покажет наилучшие результаты по итогам тестирования по нормативам ГТО в рамках мероприятий фестиваля, станут участниками Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится в феврале 2018 года, – заявила Марина Томилова. – Поэтому просим серьезно отнестись к реализации предложенного проекта и сделать его привлекательным и интересным для всех категорий населения как по форме проведения, так и по географии охвата».По итогам совещания будут сформированы план проведения фестиваля и медиаплан, включающий участие послов ГТО, медийных лиц и руководителей регионов.