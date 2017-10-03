Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 октября 2017, 12:42



Норильчане могут принять участие в конкурсе, посвященном безопасности детей в сети Интернет.

Конкурс «Мой интересный интернет» направлен на привлечение внимания детей и взрослых к вопросам безопасного и этичного использования Всемирной сети, привлечение общественности к проблеме интернет-безопасности для несовершеннолетних. В этом конкурсе участникам предлагается три номинации и восемь тем, среди которых есть спецтема - «Интернет вещей». Конкурсанты, приславшие работы на эту тему, получат дополнительные баллы во всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им» 201 http://игра-интернет.рф . Победители конкурса получат ценные призы от организаторов. Также компания ЛитРес, крупнейший ресурс лицензионных электронных и аудиокниг в России, учредил спецприз «ЛитРес: Чтец». Подробнее об этом специальном призе можно узнать в специальном разделе, посвященном конкурсу, на сайте проекта "ЛитРес: Чтец" https://www.litres.ru/reader/ Приглашаем вас принять участие в этом конкурсе и стать его информационными партнерами, разместив баннеры конкурса (сделать гиперссылку на страницу конкурса) на своих сайтах и страницах в соцсетях. С положением о конкурсе можно ознакомиться: http://rgdb.ru/images/News_main/2017/09/08/01/ПОЛОЖЕНИЕ_о_конкурсе.docx

Просмотров:222 ФГБУК «Российская государственная детская библиотека», координационный центр национальных доменов .RU/.РФ, фонд «Разумный интернет», фонд «Не допусти!» при поддержке Фонда развития Интернет, компании ЛитРес и детских и детско-юношеских библиотек РФ объявляют всероссийский семейный конкурс на актуальную тему нашей современности - безопасности детей в сети Интернет.Конкурс «Мой интересный интернет» направлен на привлечение внимания детей и взрослых к вопросам безопасного и этичного использования Всемирной сети, привлечение общественности к проблеме интернет-безопасности для несовершеннолетних.В этом конкурсе участникам предлагается три номинации и восемь тем, среди которых есть спецтема - «Интернет вещей». Конкурсанты, приславшие работы на эту тему, получат дополнительные баллы во всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им» 201 http://игра-интернет.рф . Победители конкурса получат ценные призы от организаторов.Также компания ЛитРес, крупнейший ресурс лицензионных электронных и аудиокниг в России, учредил спецприз «ЛитРес: Чтец». Подробнее об этом специальном призе можно узнать в специальном разделе, посвященном конкурсу, на сайте проекта "ЛитРес: Чтец" https://www.litres.ru/reader/Приглашаем вас принять участие в этом конкурсе и стать его информационными партнерами, разместив баннеры конкурса (сделать гиперссылку на страницу конкурса) на своих сайтах и страницах в соцсетях.С положением о конкурсе можно ознакомиться: http://rgdb.ru/images/News_main/2017/09/08/01/ПОЛОЖЕНИЕ_о_конкурсе.docx