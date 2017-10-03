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3 октября 2017, 12:51



Акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года.

Акционеры утвердили 19 октября 2017 года датой, на которую ориентируются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Просмотров:269 Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель», состоявшееся 29 сентября 2017 года, приняло решение выплатить промежуточные дивиденды по результатам полугодия в размере 224,20 руб. (около 3,79 доллара) на одну обыкновенную акцию. Общий объем денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов за первое полугодие текущего года, составит 35,5 млрд рублей (около 600 млн долларов США).Акционеры утвердили 19 октября 2017 года датой, на которую ориентируются лица, имеющие право на получение дивидендов.