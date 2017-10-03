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3 октября 2017, 13:26



Комплексный центр социального обслуживания населения отметил со своими подопечными День пожилого человека.

В этом году концерт прошел в рамках проекта «Клуб социальной реабилитации «Соната», организованный при содействии благотворительной программы «Мир новых возможностей». Полученная проектом-победителем финансовая поддержка позволила команде проекта провести праздник ярко и интересно. Воспитанники социального приюта, педагоги и учащиеся Талнахской детской школы искусств порадовали зрителей музыкальными и хореографическими номерами. Особенно искренней ноткой прозвучали авторские стихи, наполненные необыкновенной теплотой и трогательностью в исполнении клиента отделения временного проживания Александра Ивановича Счастливого. В 66 лет, несмотря на непростой период в своей жизни, Александр Иванович остается активным в творчестве, позитивным в отношениях с людьми. По завершению концерта повара Центра порадовали виновников торжества румяными пирожками, шанежками и ароматным чаем.

Просмотров:204 Традиционно в последнюю среду сентября для клиентов стационарного отделения КЦСОН и норильчан, находящихся на надомном обслуживании, состоялся праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей.В этом году концерт прошел в рамках проекта «Клуб социальной реабилитации «Соната», организованный при содействии благотворительной программы «Мир новых возможностей». Полученная проектом-победителем финансовая поддержка позволила команде проекта провести праздник ярко и интересно.Воспитанники социального приюта, педагоги и учащиеся Талнахской детской школы искусств порадовали зрителей музыкальными и хореографическими номерами. Особенно искренней ноткой прозвучали авторские стихи, наполненные необыкновенной теплотой и трогательностью в исполнении клиента отделения временного проживания Александра Ивановича Счастливого. В 66 лет, несмотря на непростой период в своей жизни, Александр Иванович остается активным в творчестве, позитивным в отношениях с людьми.По завершению концерта повара Центра порадовали виновников торжества румяными пирожками, шанежками и ароматным чаем.