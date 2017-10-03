Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 октября 2017, 15:08



Около 280 норильчан осенью этого года пополнят ряды Вооруженных сил.

Добавим, что следующая призывная кампания – весенняя, начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Просмотров:211 Призывная кампания стартовала 1 октября. Согласно указу президента страны, до 31 декабря в армию будут направлены 134 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе и 350 человек из Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого автономного округа, 280 из которых - норильчане. Осенью 2016 года норильским военкоматом в армию были отправлены 304 призывника, весной 2017 года, из-за ремонта взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта, порядком меньше - всего 134 призывника.Добавим, что следующая призывная кампания – весенняя, начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.