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3 октября 2017, 15:28

"Охота на призраков" пройдет в Норильске.


7 октября Молодежный центр Норильска проведет военно-патриотический турнир по стрельбе из пневматического оружия «Охота на призраков» в рамках флагманской программы «Ассоциация военно-патриотических клубов».
Партнер мероприятия - МОО «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов». Турнир пройдет в два этапа. Первый - для молодежи в возрасте от 16 до 20 лет (юноши и девушки), второй - для молодежи в возрасте от 20 до 30 лет (юноши и девушки).
Место проведения: тир городского Молодежного центра (ул. Советская, 9, пятый этаж). Начало в 15.00. К участию в турнире приглашается молодежь муниципального образования в возрасте от 16 до 30 лет. Участники, показавшие лучшие результаты в своей возрастной категории, будут награждены призами и дипломами. Запись и справки по телефонам: 39-14-88, +7-913-502-47-66.

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    Список новостей

 3 октября 2017 
17:18   Определены победители второго конкурсного набора PolArt-резиденции Музея Норильска. Резидентами сезона 2017 – 2018 станут пять художников ... 15:32   Кто не пришёл, тот не увидит. Выставка "Норильского пленэра" пройдет в арт-резиденции музейно-выставочного комплекса.
15:28   "Охота на призраков" пройдет в Норильске. 15:08   Около 280 норильчан осенью этого года пополнят ряды Вооруженных сил.
13:26   Комплексный центр социального обслуживания населения отметил со своими подопечными День пожилого человека. 12:51   Акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года.
12:42   Норильчане могут принять участие в конкурсе, посвященном безопасности детей в сети Интернет. 12:31   Минспорт предлагает внедрить всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».

 2 октября 2017 
18:32   В Норильске открыли шахматный сезон. 18:21   Гололед. ДТП. Обрыв.
18:09   Алексей Клешко назначен врио спикера Заксобрания. Названа дата выборов нового спикера Законодательного собрания Красноярского края. 17:37   К 50-летию Талнахской детской школы искусств в этом учебном заведении состоялся концерт Елены Семенович, преподавателя ТДШИ по вокалу.
17:23   Норильская детвора поддержала акцию «Умное чтение», авторами которой являются кирово-чепецкая библиотека совместно с тамошним детским издательством «Настя и Никита». 17:21   Норильский десятиклассник стал слушателем творческих курсов в Сочи.
17:19   Поздравь своих! Новый проект стартовал сегодня в рекламной газете "зпПЛЮС". 14:08   28 сентября на стадионе «Заполярник» сыграны заключительные игры городского первенства по футболу среди юношеских команд.
13:56   В Норильске пресечен незаконный оборот синтетических наркотиков. 12:32   Установлена личность человека, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании спортивно-развлекательного комплекса «Арена» в Норильске.
12:24   Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал первые распоряжения на новом посту. 12:14   Внимание! Пропал человек!
11:53   Работники системы дошкольного образования в последний рабочий день сентября принимали поздравления. 11:47   В минувшую субботу в кайерканском Молодежном центре прошел день открытых дверей.

 29 сентября 2017 
17:55   Во дворе школы № 9 появилась собственная спортивная площадка. 17:33   До окончания приема заявок на участие в осенней сессии инфраструктурного проекта «ТЕРРИТОРИЯ 2020» осталось 5 дней.

 28 сентября 2017 
17:02   «Норникель», UN Environment и другие экологические организации поддержали акцию по очистке Арктики от мусора. 15:59   Завтра, 29 сентября в 18.00, в музее Норильска откроется выставка «ТаймырФотоГода - 2017». В экспозиции представлены работы норильских фотографов, прошедшие конкурсный отбор.
14:36   На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей. 14:16   В Красноярском крае проживают более 7,5 тыс. долгожителей.
13:56   Дорожники в Норильске укладывали асфальт прямо в снег. 13:21   Полицейские установили подростка, подозреваемого в совершении угона.
13:17   Норильские пенсионеры и инвалиды смогут стать чемпионами общероссийского интернет-конкурса. 13:09   К 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой выпущен почтовый конверт с оригинальной маркой.

 27 сентября 2017 
18:02   Норильский клуб авторской песни продолжает представлять творчество местных бардов. 17:31   Концерт духовной музыки отменяется. Нелетная погода помешала музыкантам прибыть в Норильск.
17:20   В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами. 16:25   Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
16:08   Баттл умов. «Норникель» запустил четвертый научно-технический марафон «АрктикPRO» для подростков, интересующихся наукой и техникой. 16:02   Сегодня – День дошкольного работника. Концертами, играми, квестами поздравили воспитанники детсадов педагогов дошкольного образования с их профессиональным праздником.
15:14   В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера». 13:09   Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49   У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой. 12:33   На севере края СОБР участвует в ловле браконьеров.
12:24   "Норникель" и МШУ «Сколково» запустили образовательную программу. 12:15   Cотрудникам правительства Красноярского края назвали имя нового губернатора.

 26 сентября 2017 
18:38   Благодаря хорошей работе сотрудников ГИБДД за этот год количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало меньше на 40 процентов. 18:09   В канун Дня пожилого человека 20 жителей Дудинки преклонного возраста побывали на экскурсии в Норильске.
17:29   Норильчане смогут задать насущные вопросы представителям системы здравоохранения на очередной встрече. 17:21   «Норникель» запустил новый корпоративный web-сайт.
16:54   Водительский стаж женщины, допустившей ДТП на кайеркакнской трассе, насчитывает два дня. 16:13   На базе талнахского спортивного комплекса на средства гранта благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» открыли фитнес-центр «Радуга».




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