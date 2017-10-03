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3 октября 2017, 15:28



"Охота на призраков" пройдет в Норильске.

Партнер мероприятия - МОО «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов». Турнир пройдет в два этапа. Первый - для молодежи в возрасте от 16 до 20 лет (юноши и девушки), второй - для молодежи в возрасте от 20 до 30 лет (юноши и девушки). Место проведения: тир городского Молодежного центра (ул. Советская, 9, пятый этаж). Начало в 15.00. К участию в турнире приглашается молодежь муниципального образования в возрасте от 16 до 30 лет. Участники, показавшие лучшие результаты в своей возрастной категории, будут награждены призами и дипломами. Запись и справки по телефонам: 39-14-88, +7-913-502-47-66.

Просмотров:193 7 октября Молодежный центр Норильска проведет военно-патриотический турнир по стрельбе из пневматического оружия «Охота на призраков» в рамках флагманской программы «Ассоциация военно-патриотических клубов».Партнер мероприятия - МОО «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов». Турнир пройдет в два этапа. Первый - для молодежи в возрасте от 16 до 20 лет (юноши и девушки), второй - для молодежи в возрасте от 20 до 30 лет (юноши и девушки).Место проведения: тир городского Молодежного центра (ул. Советская, 9, пятый этаж). Начало в 15.00. К участию в турнире приглашается молодежь муниципального образования в возрасте от 16 до 30 лет. Участники, показавшие лучшие результаты в своей возрастной категории, будут награждены призами и дипломами. Запись и справки по телефонам: 39-14-88, +7-913-502-47-66.