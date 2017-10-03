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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:18 Определены победители второго конкурсного набора PolArt-резиденции Музея Норильска. Резидентами сезона 2017 – 2018 станут пять художников из Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Перми
15:32 Кто не пришёл, тот не увидит. Выставка "Норильского пленэра" пройдет в арт-резиденции музейно-выставочного комплекса.
15:28 "Охота на призраков" пройдет в Норильске.
15:08 Около 280 норильчан осенью этого года пополнят ряды Вооруженных сил.
13:26 Комплексный центр социального обслуживания населения отметил со своими подопечными День пожилого человека.
12:51 Акционеры ПАО «ГМК «Норильский никель» одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2017 года.
12:42 Норильчане могут принять участие в конкурсе, посвященном безопасности детей в сети Интернет.
12:31 Минспорт предлагает внедрить всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».
18:32 В Норильске открыли шахматный сезон.
18:21 Гололед. ДТП. Обрыв.
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