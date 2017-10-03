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3 октября 2017, 15:32



Кто не пришёл, тот не увидит. Выставка "Норильского пленэра" пройдет в арт-резиденции музейно-выставочного комплекса.



Просмотров:175 6 октября в 19.00 в арт-резиденции, (ул. Б. Хмельницкого, 1, четвертый подъезд) состоится открытие выставки и презентация каталога группы "Норильский пленэр". В пленэре на турбазе "Робинзон" в окрестностях Талнаха осенью этого года работали девять художников Норильска и Талнаха. На отчётной выставке норильчане смогут увидеть и оценить около 60 работ, представленных в экспозиции, выполненных в технике масляной живописи. Формат арт-резиденции предполагает выставочный проект как однодневную акцию. Выставка продлится три недели.