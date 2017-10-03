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3 октября 2017, 17:18



Определены победители второго конкурсного набора PolArt-резиденции Музея Норильска. Резидентами сезона 2017 – 2018 станут пять художников из Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Перми

Идеи и творческие проекты, полученные на рассмотрение от художников со всей страны, во втором наборе отличались бОльшим соответствием условиям конкурса – ориентация на Норильск с его заполярной специфичностью. В отличие от прошлого года практически все поданные заявки реалистичны и могут быть реализованы в условиях Норильска. По итогам технического отбора 24 заявки было допущено до голосования экспертной комиссии, в состав которой входят как представители самой арт-резиденции, так и внешние эксперты – известный художник, пионер московского паблик-арта Марина Звягинцева и арт-директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Победителями конкурса стали арт-проекты самых разных жанров – от графической иллюстрации до медиапоэзии, скотч-пиксель-арта и даже элементов уличного театра. Во втором сезоне арт-резиденции в Норильск приедут Александр Жунев из Перми с проектом «Тепло внутри», Анна Толкачева из Нижнего Новгорода с проектом «ЦветНор», Марина Акишина из Ярославля с проектом «Смелый эксперимент», Людмила Лунц из Санкт-Петербурга с проектом «Жизнь как чудо» и Антонина Баевер из Москвы с проектом «Сувенир с Крайнего Севера». В связи с высоким качеством поданных заявок Музеем Норильска было принято решение за счет собственных средств поддержать больше резидентов, чем было запланировано по гранту программы «Мир новых возможностей». Вместо трех проектов за творческий сезон будет реализовано пять. Так что Норильск в этом году ждет очень насыщенная событиями арт-зима: больше встреч, мастер-классов, выставок и перформансов.

Просмотров:143 Конкурс проходил среди российских художников и кураторов, работающих в визуальных жанрах современного искусства. Цель программы – поддержка самых ярких и смелых проектов, ориентированных на художественное исследование городской среды Норильска.Идеи и творческие проекты, полученные на рассмотрение от художников со всей страны, во втором наборе отличались бОльшим соответствием условиям конкурса – ориентация на Норильск с его заполярной специфичностью. В отличие от прошлого года практически все поданные заявки реалистичны и могут быть реализованы в условиях Норильска. По итогам технического отбора 24 заявки было допущено до голосования экспертной комиссии, в состав которой входят как представители самой арт-резиденции, так и внешние эксперты – известный художник, пионер московского паблик-арта Марина Звягинцева и арт-директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева.Победителями конкурса стали арт-проекты самых разных жанров – от графической иллюстрации до медиапоэзии, скотч-пиксель-арта и даже элементов уличного театра. Во втором сезоне арт-резиденции в Норильск приедут Александр Жунев из Перми с проектом «Тепло внутри», Анна Толкачева из Нижнего Новгорода с проектом «ЦветНор», Марина Акишина из Ярославля с проектом «Смелый эксперимент», Людмила Лунц из Санкт-Петербурга с проектом «Жизнь как чудо» и Антонина Баевер из Москвы с проектом «Сувенир с Крайнего Севера».В связи с высоким качеством поданных заявок Музеем Норильска было принято решение за счет собственных средств поддержать больше резидентов, чем было запланировано по гранту программы «Мир новых возможностей». Вместо трех проектов за творческий сезон будет реализовано пять. Так что Норильск в этом году ждет очень насыщенная событиями арт-зима: больше встреч, мастер-классов, выставок и перформансов.