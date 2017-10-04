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4 октября 2017, 11:47



Завершился первый этап конкурса «Белые журавли».

Оценивали конкурсантов компетентные члены жюри: Вячеслав Еськов, бард и участник чеченской кампании; Ирина Абрамейцева, выпускница режиссерского факультета; Лариса Тимошина, преподаватель Кайерканской детской школы искусств. Награждение победителей песенного, поэтического и танцевального этапов состоится 21 октября в 16.00 на праздничном гала-концерте в публичной библиотеке.

Просмотров:156 30 сентября в публичной библиотеке прошел первый – песенный – этап общегородского поэтического конкурса «Белые журавли», посвященного Великой Отечественной войне. Участники представили песенные номера в сольном и хоровом исполнении. Несмотря на чрезвычайное волнение, все конкурсанты выступили достойно, глубоко прочувствовав тему войны. Нельзя было равнодушно слушать ни одну песню, будь то «Белые панамки» в хоровом исполнении школы № 33 или «Медсестрички» в исполнении девичьего хора гимназии № 11.Оценивали конкурсантов компетентные члены жюри: Вячеслав Еськов, бард и участник чеченской кампании; Ирина Абрамейцева, выпускница режиссерского факультета; Лариса Тимошина, преподаватель Кайерканской детской школы искусств.Награждение победителей песенного, поэтического и танцевального этапов состоится 21 октября в 16.00 на праздничном гала-концерте в публичной библиотеке.