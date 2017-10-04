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4 октября 2017, 11:51



Общественный совет при норильском отделе МВД провел очередное заседание.

Серьезное внимание в деле борьбы с наркоманией стражи порядка уделяют образовательным учреждениям. В школах города проводятся многочисленные профилактические беседы и тематические мероприятия. С начала нового учебного года инспекторы провели 25 профилактических бесед с детьми и девять родительских собраний. Вторым докладчиком был заслушан директор школы № 14 Юрий Похабов, который поделился результатом многолетней работы юридического класса и достигнутыми результатами его выпускников. Кроме того, общественниками были намечены дальнейшие пути развития с внесением небольших корректировок в процесс обучения. Обсуждался вопрос привлечения школьников к совместной работе по проведению различных профилактических мероприятий и акций.

Просмотров:195 Главным в повестке дня оказался вопрос по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков и профилактике употребления запрещенных веществ несовершеннолетними. С отчетом о текущей ситуации перед представителями общественного совета выступила начальник отделения по делам ОМВД России по г. Норильску Ольга Курунина.Серьезное внимание в деле борьбы с наркоманией стражи порядка уделяют образовательным учреждениям. В школах города проводятся многочисленные профилактические беседы и тематические мероприятия. С начала нового учебного года инспекторы провели 25 профилактических бесед с детьми и девять родительских собраний.Вторым докладчиком был заслушан директор школы № 14 Юрий Похабов, который поделился результатом многолетней работы юридического класса и достигнутыми результатами его выпускников. Кроме того, общественниками были намечены дальнейшие пути развития с внесением небольших корректировок в процесс обучения. Обсуждался вопрос привлечения школьников к совместной работе по проведению различных профилактических мероприятий и акций.