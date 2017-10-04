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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:25 В Норильске школьники провели акцию «Осторожно: гололед!».
14:37 Запуск проекта «Бионика». На базе лаборатории «Фаблаб-Норильск» в самое ближайшее время будет запущен курс по созданию бионических протезов.
14:15 За последние годы горожане привыкли к схеме "глава города - председатель городского Совета". Как сейчас, после выборов, строится взаимодействие исполнительной и законодательной власти?
13:51 Темпы ремонтов фасадов в Норильске не достаточно высоки. Глава города Ринат Ахметчин выразил недовольство работой подрядчиков.
13:37 Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии.
12:53 Госавтоинспекторы напоминают о необходимости обозначения трнспортных средств специальными знаками.
12:43 Выставка норильских художников «Норильский пленэр» откроется 6 октября в 19.00 в музейной PolArt-резиденции.
11:51 Общественный совет при норильском отделе МВД провел очередное заседание.
11:47 Завершился первый этап конкурса «Белые журавли».
17:18 Определены победители второго конкурсного набора PolArt-резиденции музея Норильска. Резидентами сезона 2017–2018 станут пять художников из Ярославля, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Перми.
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