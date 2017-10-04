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4 октября 2017, 12:43



Выставка норильских художников «Норильский пленэр» откроется 6 октября в 19.00 в музейной PolArt-резиденции.

Желающие могут посетить экспозицию по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цокольный этаж. Вход свободный.

Просмотров:164 С 15 августа в течение месяца норильские мастера работали на природе, изображая на полотнах осень в движении. Результатом пленэра стали около 60 работ, которые норильчане увидят на открытии выставки. Среди авторов выставки - норильские художники: член Союза художников России Юрий Афонов, Наталья Манакова, Марина Мамонова, Сергей Парсов, Надежда Пенцак, Лилия Христич, Наталия Цаль, Сергей Шестаков и Ирина Шестакова. На открытии художники также презентуют печатный каталог группы «Норильский пленэр».Желающие могут посетить экспозицию по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цокольный этаж. Вход свободный.