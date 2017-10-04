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4 октября 2017, 12:43

Выставка норильских художников «Норильский пленэр» откроется 6 октября в 19.00 в музейной PolArt-резиденции.


С 15 августа в течение месяца норильские мастера работали на природе, изображая на полотнах осень в движении. Результатом пленэра стали около 60 работ, которые норильчане увидят на открытии выставки. Среди авторов выставки - норильские художники: член Союза художников России Юрий Афонов, Наталья Манакова, Марина Мамонова, Сергей Парсов, Надежда Пенцак, Лилия Христич, Наталия Цаль, Сергей Шестаков и Ирина Шестакова. На открытии художники также презентуют печатный каталог группы «Норильский пленэр».
Желающие могут посетить экспозицию по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1, 4-й подъезд, цокольный этаж. Вход свободный.

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13:37   Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии. 12:53   Госавтоинспекторы напоминают о необходимости обозначения трнспортных средств специальными знаками.
12:43   Выставка норильских художников «Норильский пленэр» откроется 6 октября в 19.00 в музейной PolArt-резиденции. 11:51   Общественный совет при норильском отделе МВД провел очередное заседание.
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 3 октября 2017 
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15:28   "Охота на призраков" пройдет в Норильске. 15:08   Около 280 норильчан осенью этого года пополнят ряды Вооруженных сил.
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12:42   Норильчане могут принять участие в конкурсе, посвященном безопасности детей в сети Интернет. 12:31   Минспорт предлагает внедрить всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль под лозунгом «ГТО – одна страна, одна команда!».

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17:23   Норильская детвора поддержала акцию «Умное чтение», авторами которой являются кирово-чепецкая библиотека совместно с тамошним детским издательством «Настя и Никита». 17:21   Норильский десятиклассник стал слушателем творческих курсов в Сочи.
17:19   Поздравь своих! Новый проект стартовал сегодня в рекламной газете "зпПЛЮС". 14:08   28 сентября на стадионе «Заполярник» сыграны заключительные игры городского первенства по футболу среди юношеских команд.
13:56   В Норильске пресечен незаконный оборот синтетических наркотиков. 12:32   Установлена личность человека, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании спортивно-развлекательного комплекса «Арена» в Норильске.
12:24   Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал первые распоряжения на новом посту. 12:14   Внимание! Пропал человек!
11:53   Работники системы дошкольного образования в последний рабочий день сентября принимали поздравления. 11:47   В минувшую субботу в кайерканском Молодежном центре прошел день открытых дверей.

 29 сентября 2017 
17:55   Во дворе школы № 9 появилась собственная спортивная площадка. 17:33   До окончания приема заявок на участие в осенней сессии инфраструктурного проекта «ТЕРРИТОРИЯ 2020» осталось 5 дней.

 28 сентября 2017 
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14:36   На благоустройство дворов в 2018 году Таймыр из краевого бюджета получит 8,7 миллиона рублей. 14:16   В Красноярском крае проживают более 7,5 тыс. долгожителей.
13:56   Дорожники в Норильске укладывали асфальт прямо в снег. 13:21   Полицейские установили подростка, подозреваемого в совершении угона.
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17:20   В эти минуты завершается встреча медработников Норильска с горожанами. 16:25   Губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке.
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15:14   В конокомплексе «Родина» пройдет премьерный показ фильма «Парижская опера». 13:09   Детскую коляску теперь можно будет не сдавать в багаж.
12:49   У юных танцоров Норильска появился шанс пройти стажировку в танцевальной студии примы-балерины Мариинского театра Дианы Вишневой.




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