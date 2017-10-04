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4 октября 2017, 12:53



Госавтоинспекторы напоминают о необходимости обозначения трнспортных средств специальными знаками.

Знак «Шипы» необходимо устанавливать сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины. Знак представляет собой равносторонний треугольник белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета. Управление транспортным средством, на котором отсутствуют указанные опознавательные знаки, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях влечет наложение административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.

Просмотров:179 В апреле этого года внесен ряд изменений в ПДД, в частности введен запрет на эксплуатацию автомобилей в случае отсутствия на них опознавательных знаков. Это, в частности, знаки «Начинающий водитель», «Шипы», «Перевозка детей» и другие.Знак «Шипы» необходимо устанавливать сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины. Знак представляет собой равносторонний треугольник белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «Ш» черного цвета.Управление транспортным средством, на котором отсутствуют указанные опознавательные знаки, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях влечет наложение административного наказания в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей.