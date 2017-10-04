Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 октября 2017, 13:37



Почта России проводит общефедеральную акцию по поддержке печатной индустрии.

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей, клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России. Цель акции - не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории. Впервые акция «Читаем с Почтой» прошла в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.

Просмотров:184 С 1 октября по 30 ноября Почта России проводит в отделениях по всей стране акцию «Читаем с почтой», направленную на поддержку периодической печати.При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей, клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.Цель акции - не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории.Впервые акция «Читаем с Почтой» прошла в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.