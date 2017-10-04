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4 октября 2017, 13:51



Темпы ремонтов фасадов в Норильске не достаточно высоки. Глава города Ринат Ахметчин выразил недовольство работой подрядчиков.

Что же касается ремонтируемых социально значимых объектов, то, например, фасад первого корпуса гимназии № 5 на Богдана Хмельницкого, 12, должны были завершить еще 1 сентября, притом что контракт был заключен в начале апреля. Подрядчик обещает уложиться к концу этого месяца и, судя по всему, сдержит свое слово. Школу-интернат № 2 также должны были завершить к началу учебного года, но и там сроки сдачи были сдвинуты. Конкретных объяснений подрядчик не дает, однако уверяет, что с учетом всех замечаний работы закончатся к концу октября. Наибольшие замечания, которые высказал глава города, были связаны с ходом работ на фасаде городского Центра культуры. Контракт там был заключен в мае, но в течение всего лета темпы работ были низкие. Подрядчик не теряет надежды, что к 1 ноября работа будет завершена, однако Ринат Ахметчин по этому поводу высказывает сомнение: максимум, на что хватит времени, – лицевая и боковые стороны здания. Остальное придется доделывать в следующем году.

Просмотров:196 В ходе выездного совещания глава города осмотрел здания, ремонты на фасадах которых пока не завершены. Ремонт фасадов многоквартирных домов продолжается по адресам: Ломоносова, 3, Ломоносова, 5, и Богдана Хмельницкого, 10. Несмотря на отрицательную температуру воздуха, при соблюдении необходимых требований – добавление специальных строительных материалов - работы можно вести до -15 градусов. Окончательный срок сдачи объектов – 30 октября. К этим домам и к срокам их сдачи вопросов у градоначальника не возникло.Что же касается ремонтируемых социально значимых объектов, то, например, фасад первого корпуса гимназии № 5 на Богдана Хмельницкого, 12, должны были завершить еще 1 сентября, притом что контракт был заключен в начале апреля. Подрядчик обещает уложиться к концу этого месяца и, судя по всему, сдержит свое слово.Школу-интернат № 2 также должны были завершить к началу учебного года, но и там сроки сдачи были сдвинуты. Конкретных объяснений подрядчик не дает, однако уверяет, что с учетом всех замечаний работы закончатся к концу октября.Наибольшие замечания, которые высказал глава города, были связаны с ходом работ на фасаде городского Центра культуры. Контракт там был заключен в мае, но в течение всего лета темпы работ были низкие. Подрядчик не теряет надежды, что к 1 ноября работа будет завершена, однако Ринат Ахметчин по этому поводу высказывает сомнение: максимум, на что хватит времени, – лицевая и боковые стороны здания. Остальное придется доделывать в следующем году.