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4 октября 2017, 14:15



За последние годы горожане привыкли к схеме "глава города - председатель городского Совета". Как сейчас, после выборов, строится взаимодействие исполнительной и законодательной власти?

Большое интервью с Александром Пестряковым выйдет в газете «Заполярная правда» в пятницу, 6 октября.

Просмотров:187 «Городской Совет вместе с аппаратом - очень небольшая структура по сравнению с администрацией. Но и функции у нас различные. Горсовет принимает решения, администрация их исполняет. Разделение должности произошло не случайно – городу нужен диалог двух ветвей органов местного самоуправления. С этой точки зрения важны и наши дискуссии на депутатских комиссиях, и столкновение мнений в диалоге с администрацией города, и аргументы жителей Норильска в обращениях и на слушаниях, - считает Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов. - Для эффективного решения задач депутатскому корпусу нужно рационально распределить силы и обязанности. Здесь я рассчитываю на помощь моего заместителя, самого опытного депутата Виктора Владимировича Цюпко. Уверен, что он своим авторитетом и опытом поможет нам выстроить тот самый баланс в принятии решений и долях ответственности между горсоветом и администрацией».Большое интервью с Александром Пестряковым выйдет в газете «Заполярная правда» в пятницу, 6 октября.