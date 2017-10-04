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4 октября 2017, 14:37



Запуск проекта «Бионика». На базе лаборатории «Фаблаб-Норильск» в самое ближайшее время будет запущен курс по созданию бионических протезов.

К участию приглашаются старшеклассники и студенты, знакомые с основами программирования. Запись по телефону 8-913-505-96-05.

Просмотров:153 В конечном итоге планируется разработать и выложить в открытый доступ бесплатный online-сервис для протезирования кисти руки для взрослых с открытым исходным кодом. В качестве практического пособия на "Фаблабе" будут изготовлены два тестовых протеза для инвалидов-норильчан.К участию приглашаются старшеклассники и студенты, знакомые с основами программирования. Запись по телефону 8-913-505-96-05.