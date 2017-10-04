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4 октября 2017, 15:25



В Норильске школьники провели акцию «Осторожно: гололед!».

По словам активистов отряда ЮИД в зимний период, вероятность попасть в ДТП увеличивается во много раз. Ребята напомнили жителям района о том, что необходимо не только строго соблюдать Правила движения, но и понимать, что может произойти с пешеходом, оказавшимся на гололеде. Все водители положительно восприняли детские советы по безопасности дорожного движения и пообещали проявлять внимание, осторожность, а также неукоснительно следовать требованиям Правил.

Просмотров:163 Накануне в рамках всероссийской Недели безопасности отряд юных инспекторов движения школы № 33 провел акцию «Осторожно: гололед!». Во время проведения акции школьники опросили родителей и школьников, чтобы узнать какие меры предпринимают пешеходы, чтобы не быть травмированными и безопасно перейти дорогу. Также были розданы несколько видов памяток о мерах предосторожности на скользкой дороге.По словам активистов отряда ЮИД в зимний период, вероятность попасть в ДТП увеличивается во много раз. Ребята напомнили жителям района о том, что необходимо не только строго соблюдать Правила движения, но и понимать, что может произойти с пешеходом, оказавшимся на гололеде.Все водители положительно восприняли детские советы по безопасности дорожного движения и пообещали проявлять внимание, осторожность, а также неукоснительно следовать требованиям Правил.